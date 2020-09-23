підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.75 33.35
˟
23 вересня 2020, середа, 20:37 6
Вибори 2020-09-23T23:15:02+03:00
Українські Новини
В Україні розпочала роботу місія БДІПЛ ОБСЄ зі спостереження за місцевими виборами

В Україні розпочала роботу місія БДІПЛ ОБСЄ зі спостереження за місцевими виборами

Валерия Драгомирова
Місцеві вибори, Місцеві вибори-2020, Еміне Джапарова, Інгібйорг Гісладоттір, БДІПЛ ОБСЄ, Бюро з демократичних інститутів і прав людини
Вибори. Фото: censor.net
Вибори. Фото: censor.net

В Україні почала роботу місія Бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співпраці в Європі (БДІПЛ ОБСЄ) зі спостереження за місцевими виборами 25 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства закордонних справ, передають Українські Новини.

"Згідно з запрошенням української сторони, 23 вересня в Україні розпочинає роботу місія БДІПЛ ОБСЄ зі спостереження за місцевими виборами, які заплановані на 25 жовтня", - сказано в ньому.

Відзначається, що 22 вересня перший заступник міністра Еміне Джапарова прийняла главу місії БДІПЛ ОБСЄ зі спостереження за місцевими виборами Інгібйорг Гісладоттір.

Гісладоттір позитивно оцінила запрошення Україною міжнародних спостерігачів на місцеві вибори, а також проінформувала про основні етапи роботи місії в передвиборчий і постелекторальний періоди.

Як повідомляли Українськi Новини, Кабінет Міністрів затвердив порядок здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів.

Крім того, Центральна виборча комісія не переглядатиме раніше затверджений перелік з 18 територіальних громад на Донбасі.

Більше новин про: Місцеві вибори Місцеві вибори-2020 Еміне Джапарова Інгібйорг Гісладоттір БДІПЛ ОБСЄ Бюро з демократичних інститутів і прав людини

Символіка дивізії СС "Галичина" не є нацистською: Апеляційний суд визнав законним висновок Інституту
В Офісі президента заперечують, що оточення Зеленського брало участь в корупційних схемах
Новини
На Донбасі поранені двоє військових через підрив на невідомому вибуховому пристрої 22:14
Залізниці потрібні нові вагони 22:11
У Херсонській області через коронавірус у школярки на карантин відправили весь клас 22:10
Затримання на акції протесту в Білорусі. Фото: TUT.by.
Протести після інавгурації в Білорусі. Людей розганяють водометами 22:00
У Харківській міськраді перший раз засідав оргкомітет української Кремнієвої Долини 21:26
більше новин
Замість рідної "Свободи" - чужа "Перемога"? Ігор Мірошниченко шукає будь-які варіанти залишитися в Київраді, - ЗМІ 12:47
Сергій Шахов. Фото:
"Наш край" висунув Сергія Шахова кандидатом у мери Києва 14:49 Фото
Укрбуд міг добудувати свої об'єкти. Його просто випатрали, — Максим Микитась 17:23
В Україні вперше провели змагання зі збирання сміття 13:59
"Бурісма" програла суд та визнала, що давала хабар Байдену 12:45 Документ
більше новин
Українські лікарі показали, як коронавірус змінює легені інфікованих 08:30
24.09.20 12:00 Прес-конференція: "Сьогодні – зупинка вагонобудівних заводів, завтра – банкрутство логістичних компаній. Вагонобудівники та логісти вимагають від Уряду вжити термінових заходів!" 14:49
В Україні 3,5 тисячі нових випадків коронавірусу і 63 смерті за добу 09:32
У США Коломойський відмивав гроші через Deutsche Bank і залишав після себе розруху, - ЗМІ 13:33
В українському підручнику для початкових класів зазначено, що Київ був заснований в XIX столітті 19:01
більше новин
Рівень тіньової економіки в Україні зріс вище 30%
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok