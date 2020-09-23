В Україні розпочала роботу місія БДІПЛ ОБСЄ зі спостереження за місцевими виборами

В Україні почала роботу місія Бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співпраці в Європі (БДІПЛ ОБСЄ) зі спостереження за місцевими виборами 25 жовтня .

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства закордонних справ, передають Українські Новини.

"Згідно з запрошенням української сторони, 23 вересня в Україні розпочинає роботу місія БДІПЛ ОБСЄ зі спостереження за місцевими виборами, які заплановані на 25 жовтня", - сказано в ньому.

Відзначається, що 22 вересня перший заступник міністра Еміне Джапарова прийняла главу місії БДІПЛ ОБСЄ зі спостереження за місцевими виборами Інгібйорг Гісладоттір.

Гісладоттір позитивно оцінила запрошення Україною міжнародних спостерігачів на місцеві вибори, а також проінформувала про основні етапи роботи місії в передвиборчий і постелекторальний періоди.

Як повідомляли Українськi Новини, Кабінет Міністрів затвердив порядок здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів.

Крім того, Центральна виборча комісія не переглядатиме раніше затверджений перелік з 18 територіальних громад на Донбасі.

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