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24 вересня 2020, четвер, 12:16 11
Політика 2020-09-24T14:00:03+03:00
Українські Новини
Колишній боксер Узелков вирішив піти в мери Вінниці

Колишній боксер Узелков вирішив піти в мери Вінниці

Кира Молчанова
Узелков, Опозиційна платформа - За життя, Вінниця, Місцеві вибори, ОПЗЖ, Місцеві вибори-2020, В'ячеслав Узелков
В'ячеслав Узелков. Фото: instagram.com/uzelkoff_official
В'ячеслав Узелков. Фото: instagram.com/uzelkoff_official

Відомий український боксер В'ячеслав Узелков висунутий кандидатом в мери Вінниці на місцевих виборах політичною партією "Опозиційна платформа - За життя".

Про це він повідомив у своїй публікації в соціальній мережі Instagram, передають Українські Новини.

"Я йду в мери від "Опозиційної платформи - За життя!". Мені дуже приємно бути в складі такої сильної команди, яка зробить наше місто кращим", - написав він.

На його думку, у віддалених районах безліч проблем, при тому, що центральні вулиці виглядають показово пристойно.

Згідно з його словами, він зайде в кожен кабінет в міськраді і наведе там порядок.

Як повідомляли Українськi Новини, Дніпровський тервиборчком зареєстрував 2 кандидатів на посаду мера Дніпра: чинного мера міста Бориса Філатова і депутата міськради Загіда Краснова, лідера партії "Громадська сила".

Також на посаду мера Києва Київська міська виборча комісія зареєструвала 4 кандидатів: чинного мера Києва Віталія Кличка, колишнього заступника міністра економіки Михайла Поживанова, власника клініки Eurolab Андрія Пальчевського та депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Ірину Верещук.

Тим часом Харківська міська територіальна виборча комісія отримала одну заявку на реєстрацію кандидата в мери Харкова.

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