В Офісі президента заперечують, що оточення Зеленського брало участь в корупційних схемах

В Офісі президента стверджують, що оточення Володимира Зеленського в корупційних схемах участі не брало , а журналістів, які про це пишуть, використовують анонімні джерела.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби президента, передають Українські Новини.

"Закликаємо деяких українських журналістів, які поширюють очевидно фейкову інформацію, посилаючись на "анонімні джерела" або, наприклад, на неназваних "великих бізнесменів", завжди пам'ятати: будь-яке джерело, якщо це, звичайно, реальне джерело, а не просто ваша фантазія, перш за все використовує вас для просування своїх вузьких і нерідко корупційних інтересів", - сказано в повідомленні.

На думку Офісу, в ЗМІ все частіше з'являються образливі авторські матеріали з безліччю бездоказових звинувачень, які "більше нагадують повністю вигадані "історії".

"Медійні герої завжди додають до своїх розповідей художні деталі, які спотворюють навіть окремі правдиві факти, якщо вони є в таких повідомленнях", - сказано в повідомленні.

Офіс президента не пояснює причин публікації такого повідомлення на сайті президента.

Водночас в середу в виданні "Українська правда" вийшла стаття про збереження корупційних схем при президентстві Зеленського і можливу участь у них його оточення.

Серед іншого, в ній сказано з посиланням на "одного з великих бізнесменів", що Рінат Ахметов фінансує Офіс президента і фракцію "Слуга народу" у Верховній Раді щомісяця в сумі 2-2,5 млн доларів.

Пресслужба Ахметова у відповідь назвала цю інформацію "абсолютною і бездоказовою брехнею".

Як повідомляли Українськi Новини, при відставці Кабінету Міністрів Олексія Гончарука Зеленський заявив, що "це перший уряд, де немає топ-корупції, але не красти - занадто мало".

Це не єдина яскрава цитата Зеленського на засіданні Верховної Ради.

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