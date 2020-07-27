Зеленський знову уникнув штрафу: суд не знайшов адмінпорушення в його недекларування доходів

Печерський районний суд не знайшов у діях Президента Володимира Зеленського адміністративного порушення у справі про ненадання інформації про суттєві зміни у майні, після того, як він зізнався в недекларування доходів.

Про це сказано в рішенні суду, передають Українські Новини.

"Провадження у справі про адміністративне правопорушення щодо особи 1 ч. 2 ст. 172-6 КУпАП (протокол № 47-01 / 32/20 від 07.07.2020) закрити на підставі п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП в зв'язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення", — сказано в ньому.

Згідно з рішенням суду, на Президента поширюється право недоторканності.

Властивості цього права надають Президенту посадовий функціональний імунітет, що зумовлено публічно-правовим статусом Президента України, встановленим виключно Конституцією України.

Суд постановив, що протокол, складений проти Зеленського про вчинення адміністративного правопорушення, не узгоджується з положеннями ст. 105 Конституції України про Президента, а тому не може бути визнаний допустимим доказом адміністративного правопорушення.

Як повідомляли Українські Новини, 15 липня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до суду два протоколи про адміністративне порушення Президента Володимира Зеленського у зв'язку з неподанням ним даних про суттєві зміни в майновому стані.

Йому загрожував штраф до 1700 гривень за недекларування істотних змін у майні.

Раніше Хмельницький суд не зміг оштрафувати Зеленського за порушення карантину з-за наявності у нього імунітету.