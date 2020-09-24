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24 вересня 2020, четвер, 05:15 9
Фінанси 2020-09-24T06:15:03+03:00
Українські Новини
Долар трохи подешевшав: офіційний курс валют від НБУ

Долар трохи подешевшав: офіційний курс валют від НБУ

Валерия Драгомирова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс євро, курс гривні
Курс долара. Фото: pixabay
Курс долара. Фото: pixabay

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 24 вересня, на 1,85 коп. до 28,1874 UAH/USD у той час, як жорсткий карантин і зниження попиту призвели до поглиблення падіння економіки.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національного банку, передають Українські Новини.

У попередній торговий день Нацбанк офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 23 вересня, знизив на 0,37 коп. до 28,2059 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 35,8826
1 долар США 28,1874
1 швейцарський франк 30,5969
10 ієн 2,6803
10 російських рублів 3,6658
1 євро 32,9609


Як повідомляли Українські Новини, економіст дав прогноз щодо курс долара. Зимовець заявив, що поки складно сказати, коли долар зупиниться, але що він зупиниться - це точно. 

Також  в проєкт держбюджету на 2021 рік закладають курс  близько 29 UAH/USD.

Тим часом НБУ погодив кандидатуру Наумова на посаду голови правління Ощадбанку. З вересня 2014 року він обіймає посаду голови правління Піреус Банку.

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