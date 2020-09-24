Долар трохи подешевшав: офіційний курс валют від НБУ

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 24 вересня, на 1,85 коп. у той час, як жорсткий карантин і зниження попиту призвели до поглиблення падіння економіки . до 28,1874 UAH/USD

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національного банку, передають Українські Новини.



У попередній торговий день Нацбанк офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 23 вересня, знизив на 0,37 коп. до 28,2059 UAH/USD.



Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 35,8826 1 долар США 28,1874 1 швейцарський франк 30,5969 10 ієн 2,6803 10 російських рублів 3,6658 1 євро 32,9609



Як повідомляли Українські Новини, економіст дав прогноз щодо курс долара. Зимовець заявив, що поки складно сказати, коли долар зупиниться, але що він зупиниться - це точно.



Також в проєкт держбюджету на 2021 рік закладають курс близько 29 UAH/USD.



Тим часом НБУ погодив кандидатуру Наумова на посаду голови правління Ощадбанку. З вересня 2014 року він обіймає посаду голови правління Піреус Банку.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини