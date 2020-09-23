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23 вересня 2020, середа, 12:00 6
Фінанси 2020-09-23T12:45:01+03:00
Українські Новини
Долар для платіжних карток почав дешевшати

Долар для платіжних карток почав дешевшати

Анна Рудык
Курс валют, курс долара, курс гривні
Банківська картка. Фото: pixabay
Банківська картка. Фото: pixabay

У середу, 23 вересня, станом на 10:30 курс продажу долара для платіжних карток знизився на 0,31 коп. до 28,3435 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 1,97 коп. до 28,0272 UAH/USD порівняно з курсом валют 22 вересня.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс покупки євро для платіжних карт знизився на 7,39 коп. до 32,6853 UAH/EUR, курс продажу знизився на 14,11 коп. до 33,2708 UAH/EUR.

Курси іноземної валюти для платіжних карток:

  Долар США євро 10 російських рублів
  Купівля продаж Купівля продаж Купівля продаж
середній 28,0272 28,3435 32,6853 33,2708 3,40 4,22
Максимальний 28,1619 28,6000 33,0000 33,5500 3,64 5,00
мінімальний 27,0000 28,2406 31,5000 33,0300 3,00 3,79

Як повідомляли Українські Новини, в середу  курс продажу готівкового долара  в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 22 вересня на 3,50 коп. до 28,3177 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 0,05 коп. до 28,0981 UAH/USD.

Також Національний банк знизив офіційний курс гривні , що встановлюється ним на 23 вересня, на 0,37 коп. до 28,2059 UAH/USD.  

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