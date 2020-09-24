У Вінницькій області побилися місцеві депутати та кандидат. Один з них в лікарні

Поліція розслідує конфлікт депутата, депутата Калинівської районної ради та кандидата в депутати Вінницької обласної ради. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національної поліції, передають Українські Новини. "23 вересня в Калинівському районі між чинним депутатом Калинівської районної ради, який балотується в Калинівської ОТГ, депутатом Вінницької обласної ради та кандидатом в депутати обласної ради виник конфлікт, під час якого один з його учасників отримав тілесні ушкодження та доставлений до лікарні. Зловмисника затримано в процесуальному порядку", - сказано в ньому. За словами начальника Калинівського відділу поліції Володимира Олексюка, в поліцію звернувся 52-річний депутат Калинівської районної ради, який балотується в Калинівську об'єднану територіальну громаду про те, що близько 18-ї години на територію його домогосподарства приїхав чинний депутат Вінницької обласної ради з кандидатом в депутати обласної ради. Під час спілкування між ними виник конфлікт, пов'язаний з виборчою кампанією, під час якого 40-річний кандидат у депутати Вінницької обласної ради завдав заявникові удар в голову. У відповідь потерпілий пошкодив автомобіль свого кривдника Toyota Land Cruiser. Свідком пригоди, що сталася на території товариства потерпілого, став працівник потерпілого. Він втрутився в ситуацію і допоміг припинити протиправні дії, здійснивши постріл вгору з пристрою для відстрілу гумових куль. Потерпілий із закритою черепно-мозковою травмою госпіталізований. Правопорушника затримано в процесуальному порядку. Пошкоджений автомобіль поміщений на штрафмайданчик. Наслідком відкрито кримінальне провадження за попередньою правової кваліфікації інциденту відповідно до ч.2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. За таке правопорушення передбачено покарання до 4 років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування. Як повідомляли Українськi Новини, колишній боксер В'ячеслав Узєлков вирішив стати кандидатом в мери Вінниці від ОПЗЖ. Дніпровська міська територіальна виборча комісія зареєструвала 2 кандидатів на посаду мера Дніпра: чинного мера міста Бориса Філатова і депутата міськради Загіда Краснова. Також Харківський тервиборчком отримав першу заявку на реєстрацію кандидатом в мери Харкова. Крім того, Київський тервиборчком зареєстрував кандидатами в мери Києва Кличко, Верещук, Поживанова і Пальчевського.