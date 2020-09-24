У Вінницькій області побилися місцеві депутати та кандидат. Один з них в лікарні

Поліція розслідує конфлікт депутата, депутата Калинівської районної ради та кандидата в депутати Вінницької обласної ради .

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національної поліції, передають Українські Новини.

"23 вересня в Калинівському районі між чинним депутатом Калинівської районної ради, який балотується в Калинівської ОТГ, депутатом Вінницької обласної ради та кандидатом в депутати обласної ради виник конфлікт, під час якого один з його учасників отримав тілесні ушкодження та доставлений до лікарні. Зловмисника затримано в процесуальному порядку", - сказано в ньому.

За словами начальника Калинівського відділу поліції Володимира Олексюка, в поліцію звернувся 52-річний депутат Калинівської районної ради, який балотується в Калинівську об'єднану територіальну громаду про те, що близько 18-ї години на територію його домогосподарства приїхав чинний депутат Вінницької обласної ради з кандидатом в депутати обласної ради.

Під час спілкування між ними виник конфлікт, пов'язаний з виборчою кампанією, під час якого 40-річний кандидат у депутати Вінницької обласної ради завдав заявникові удар в голову.

У відповідь потерпілий пошкодив автомобіль свого кривдника Toyota Land Cruiser.

Свідком пригоди, що сталася на території товариства потерпілого, став працівник потерпілого.

Він втрутився в ситуацію і допоміг припинити протиправні дії, здійснивши постріл вгору з пристрою для відстрілу гумових куль.

Потерпілий із закритою черепно-мозковою травмою госпіталізований.

Правопорушника затримано в процесуальному порядку.

Пошкоджений автомобіль поміщений на штрафмайданчик.

Наслідком відкрито кримінальне провадження за попередньою правової кваліфікації інциденту відповідно до ч.2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

За таке правопорушення передбачено покарання до 4 років позбавлення волі.

Проводиться досудове розслідування.

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