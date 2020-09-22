Філатова і Краснова зареєстрували кандидатами в мери Дніпра

У той час, як 5 вересня стартувала кампанія з виборів , Дніпровська міська територіальна виборча комісія зареєструвала 2 кандидатів на посаду мера Дніпра: чинного мера міста Бориса Філатова і депутата міськради Загіда Краснова,

Про це Українським Новинам повідомив голова тервиборчкома Александр Саленко.

"Двох кандидатів зареєстрували", - сказав він.

Саленко уточнив, що кандидатами в мери Дніпра зареєстровані Філатов і Краснов.

Краснов - лідер партії "Громадська сила", депутат міськради.

У 2015 році був секретарем Дніпровського міськради.

На президентських виборах 2004 року очолював Дніпропетровський штаб кандидата в Президенти Віктора Ющенка.

У 2002-2006 роках - депутат Дніпропетровської міської ради.

Сім'я Краснова - основний акціонер ВАТ "Дніпропетровський стрілочний завод" і ЗАТ "Запорізький завод залізобетонних шпал".

Як повідомляли Українськi Новини, для участі у місцевих виборах 25 жовтня було створено партію "Пропизицію" мерами 5 міст – Дніпра, Миколаєва, Кропивницького, Житомира, Каховки та Чернівців. Програма цієї політичної сили буде представлена на найближчому з'їзді, де також буде ухвалено маніфест партії.

Місцеві вибори призначено на 25 жовтня, кампанія з виборів стартувала 5 вересня.

Висування кандидатів у депутати місцевих рад, а також на посаду сільського, селищного та міського голови здійснюється з 15 по 24 вересня включно, протягом 5 днів тервиборчком повинен зареєструвати кандидата або відмовити в реєстрації.

Також станом на 22 вересня Харківська територіальна виборча комісія отримала одну заявку на реєстрацію кандидата в мери Харкова. Заявка поступила від Соловйова Микити Олександровича з партії "Демократична сокира".

Тим часом в мери Києва Київська міська виборча комісія зареєструвала 4 кандидатів.

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