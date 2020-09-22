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22 вересня 2020, вівторок, 16:00 7
Вибори 2020-09-22T16:30:02+03:00
Українські Новини
Київський тервиборчком зареєстрував кандидатами в мери Києва Кличка, Верещук, Поживанова і Пальчевського

Київський тервиборчком зареєстрував кандидатами в мери Києва Кличка, Верещук, Поживанова і Пальчевського

Елена Новикова
Місцеві вибори-2020, кандидати в мери Києва
Вибори. Фото: censor.net
Вибори. Фото: censor.net

На посаду мера Києва Київська міська виборча комісія зареєструвала 4 кандидатів: чинного мера Києва, голову Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталія Кличка, колишнього заступника міністра економіки Михайла Поживанова, власника клініки Eurolab Андрія Пальчевського та депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Ірину Верещук. Місцеві вибори мають вібутися 25 жовтня 2020 року .

Відповідні постанови опубліковані на сторінці комісії на сайті Київської міської ради, передають Українські Новини.

Першим кандидатом в мери був зареєстрований Пальчевський (18 вересня), який балотується від партії "Перемога Пальчевського".

21 вересня кандидатами в мери зареєстровані Кличко, який балотується від партії "УДАР" ( "Український демократичний альянс за реформи"), Верещук, яку партія "Слуга народу" вирішила висунути за підсумками внутрішньопартійних праймеріз, і Поживанов, якого висунула Радикальна партія Олега Ляшка.

Тервиборчком відмовив самовисуванцю Борису Сахну в реєстрації кандидатом в мери в зв'язку з відсутністю серед поданих для реєстрації документів підтвердження внесення грошової застави.

Як повідомляли Українськi Новини, місцеві вибори призначені на 25 жовтня, кампанія з виборів стартувала 5 вересня .

Висування кандидатів у депутати місцевих рад, а також на посаду сільського, селищного та міського голови відбувається з 15 до 24 вересня включно, протягом 5 днів тервиборчком повинен зареєструвати кандидата або відмовити в реєстрації.

Грошова застава на виборах мера Києва становить 469 тис. гривень.

Раніше Кабмін затвердив правила проведення місцевих виборів в умовах пандемії COVID-19.

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