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24 вересня 2020, четвер, 08:28 6
Суспільство 2020-09-24T10:30:03+03:00
Українські Новини
Сьогодні 197-й день карантину: які обмеження діють в "коронавірусних" зонах

Сьогодні 197-й день карантину: які обмеження діють в "коронавірусних" зонах

Надежда Комендантова
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, Карантин в Україні, Адаптивний карантин, Карантинні обмеження
Карантин.
Карантин.

Сьогодні почався 197-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19 у той час, як в січні-липні через грип та пневмонії в Україні померло в 2 рази більше людей, ніж від COVID-19.

На засіданні Кабміну 26 серпня було прийнято рішення про продовження адаптивного карантину до 31 жовтня.

До цієї дати залишилося 38 днів.

Згідно з новими нормами, в залежності від епідемічної ситуації області будуть розділені на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони.

Критеріями поділу залишаться заповненість ліжок, відведених під госпіталізацію хворих на коронавірусну інфекцію в лікарнях, кількість тестувань на 100 тис. населення, динаміка збільшення кількості нових випадків, коефіцієнт виявлення захворювання. Згідно з опублікованим Міністерством охорони здоров'я інфографіком, в "зеленій зоні" необхідно користуватися масками, також там буде діяти обмеження на проведення масових заходів (не більше 1 людина на 5 кв. м), на заповненість кінотеатрів (50% від загальної кількості місць) і на перевезення пасажирів (тільки сидячі місця).

В "жовтій зоні" до вищевказаних обмежень додається заборона на відвідування установ, де можуть перебувати люди похилого віку.

В "помаранчевої зоні" забороняється діяльність готелів, робота розважальних закладів у нічний час, планові госпіталізації, будуть закриті спортзали, дитячі оздоровчі табори, а також передбачені обмеження для масових заходів.

У "червоній зоні" забороняється робота громадського транспорту, відвідування освітніх закладів, торгових центрів, кафе і ресторанів.

З метою недопущення поширення на території України другої хвилі гострої респіраторної хвороби СОVID-19 вводиться обмеження в'їзду іноземців на територію держави з 00:00 год 28 серпня по 00:00 год 28 вересня.

З 00:00 28 серпня 2020 відновлюється робота контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію АР Крим та м. Севастополя та виїзду з неї.

Іноземці та особи без громадянства, прибуваючи на територію України через КПП в включеному Криму і окупованому Донбасі, повинні мати страховий поліс, який покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19, і діє на термін перебування на території України (в тому числі, на тимчасово окупованих територіях).

Також всі категорії громадян, які прибувають з тимчасово окупованих територій повинні пройти самоізоляцію, дострокове припинення якої можливо в разі отримання негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР, проведений після виїзду з тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей і Криму.

Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним як мінімум протягом 10 днів; в лікарнях залишиться менше 50% пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляли Українськi Новини, 22 вересня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні порівняно з попередньою добою збільшилася на 3 497 до 184 734, кількість померлих від захворювання — на 63 людини до 3 705.

Також українські лікарі оприлюднили фото, на яких видно зміни легенів пацієнтів у результаті ураження коронавірусом.

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Сьогодні 197-й день карантину: які обмеження діють в "коронавірусних" зонах
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