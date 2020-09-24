Захоплення заручників в Луцьку. Суд продовжив арешт Кривоша на два місяці

Арешт підозрюваного в захопленні заручників в Луцьку Максима Кривоша Луцький міськрайонний суд Волинської області продовжив ще на два місяці .

Про це Українським Новинам повідомив його адвокат Сергій Тиможінскій.

"Було продовження. Ще на два місяці", - сказав адвокат.

Він не уточнив, чи давно відбулося засідання суду щодо продовження запобіжного заходу.

Як повідомляли Українськi Новини, 23 липня суд заарештував підозрюваного в захопленні заручників в Луцьку Кривоша. 21 липня о 09:45 в Луцьку озброєний чоловік захопив автобус з 20 заручниками. Правоохоронці встановили, що підозрюваний - 45-річний Максим Кривошей, який раніше відбував покарання в вигляді позбавлення волі сукупним терміном 10 років за скоєння низки тяжких злочинів. Кривошей відпустив всіх заручників і здався правоохоронцям.

Також Максим Кривошей, який захопив заручників, висував вимоги ряду осіб , включаючи колишнього Президента Петра Порошенка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, а також українських олігархів.

Тим часом Кривошей заперечує, що у нього були спільники, і не шкодує про свій вчинок.

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