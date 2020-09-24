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24 вересня 2020, четвер, 10:48 7 Карта
Події 2020-09-24T11:30:03+03:00
Українські Новини
У всіх регіонах України оголосили про пожежну небезпеку

У всіх регіонах України оголосили про пожежну небезпеку

Кира Молчанова
ДСНС України, Попередження, Пожежонебезпека
Пожежа в Харківській області. Фото: ДСНС
Пожежа в Харківській області. Фото: ДСНС

Рятувальники Державної служби з надзвичаний ситуацій попереджають, що 24 і 25 вересня в Україні утримається високий ризик виникнення пожеж в більшості регіонів країни.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру ДСНС.

У відносній безпеці можуть почувати себе жителі більшості районів Чернігівщини та Києва.

Ризик виникнення пожеж спостерігається у цих регіонах України :

  • Закарпатська область,
  • Івано-Франківська область,
  • Чернівецька область,
  • Львівська область,
  • Тернопільська область,
  • Хмельницька область,
  • Рівненська область,
  • Волинська область,
  • Житомирська область,
  • Вінницька область,
  • Київська область,
  • Черкаська область,
  • Кіровоградська область,
  • Одеська область,
  • Миколаївська область,
  • Херсонська область,
  • Крим,
  • Полтавська область,
  • Дніпропетровська область,
  • Запорізька область,
  • Донецька область,
  • Луганська область,
  • Харківська область,
  • Сумська область.

Україна вже пережила кілька пожеж у вересні.

Пожежна небезпека 24 - 25 вересня в / Скріншот з сайту УкргідрометцентруПожежна небезпека 24 - 25 вересня в / Скріншот з сайту Укргідрометцентру

Як повідомляли Українські Новини, в Києві загасили пожежу, яка виникла на сміттєвому полігоні. Від нього загорілися торф'яники.

У той же день сталася сильна пожежа під час проведення ракетних стрільб на полігоні Ягорлик в Херсонській області.

Раніше загорівся військовий полігон в селі Дівички Київської області.

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