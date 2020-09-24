У всіх регіонах України оголосили про пожежну небезпеку

Рятувальники Державної служби з надзвичаний ситуацій попереджають, що 24 і 25 вересня в Україні утримається високий ризик виникнення пожеж в більшості регіонів країни .

Про це йдеться в повідомленні пресцентру ДСНС.

У відносній безпеці можуть почувати себе жителі більшості районів Чернігівщини та Києва.

Ризик виникнення пожеж спостерігається у цих регіонах України :

Закарпатська область,

Івано-Франківська область,

Чернівецька область,

Львівська область,

Тернопільська область,

Хмельницька область,

Рівненська область,

Волинська область,

Житомирська область,

Вінницька область,

Київська область,

Черкаська область,

Кіровоградська область,

Одеська область,

Миколаївська область,

Херсонська область,

Крим,

Полтавська область,

Дніпропетровська область,

Запорізька область,

Донецька область,

Луганська область,

Харківська область,

Сумська область.

Україна вже пережила кілька пожеж у вересні.

Пожежна небезпека 24 - 25 вересня в / Скріншот з сайту Укргідрометцентру

Як повідомляли Українські Новини, в Києві загасили пожежу, яка виникла на сміттєвому полігоні. Від нього загорілися торф'яники.

У той же день сталася сильна пожежа під час проведення ракетних стрільб на полігоні Ягорлик в Херсонській області.

Раніше загорівся військовий полігон в селі Дівички Київської області.

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