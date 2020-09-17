У Київській області в селі Дівички горів військовий полігон

Після того, як під Києвом спалахнула пожежа недалеко від автозаправки , в селі Дівички Київської області загорівся військовий полігон. На його гасіння вирушили військовослужбовці сухопутних військ ЗСУ.

Про це повідомили в пресслужбі Сухопутних військ Збройних сил України.

"17 вересня на території військового полігону в Дівичках виникла пожежа. Ліс почав горіти близько 14.00. У місце загоряння відразу виїхав черговий пожежний розрахунок військової частини А2399", - сказано в повідомленні.

Гасінням пожежі зайняті військовослужбовці військової частини А2399, рятувальники ДСНС, Нацгвардія і лісники.

До гасіння залучено ДСНС, Національна гвардія і лісники. Всього пожежу гасять 120 людей і три одиниці техніки.

Жителів військового міста просять зберігати спокій і залишатися вдома.

Пізніше у відомстві повідомили, що пожежу вдалося локалізувати.

Пожежу гасили військові і рятувальники. Фото: пресслужба Сухопутних військ Збройних сил України

Тушіння пожежі. Фото: пресслужба Сухопутних військ Збройних сил України

Як повідомляли Українські Новини, внаслідок пожежі на її фермі в селі Тустань Івано-Франківській області загинуло близько 2,6 тис. свиней.

Раніше в місті Лиман Донецької області сталося загоряння у найстаршій дерев'яній церкві Горлівської і Слов'янської єпархії УПЦ Московського патріархату. В пожежі ніхто не постраждав.

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