У Києві загасили пожежу на звалищі, яку не могли ліквідувати два дні

Пожежу на звалищі в Дарницькому районі Києва, яка встигла перекинутися на торфовища, вдалося ліквідувати через дві доби. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Пожежа, яку не могли загасити дві доби, а дим від неї заважав дихати жителям всього району. Вогонь остаточно загасили о 16:12 у вівторок, 22 вересня. Рятувальникам знадобилося два дні для ліквідації загоряння площею 2000 кв. м. "Протягом двох діб рятувальники здійснювали проливання всіх осередків тління, а столичними комунальними службами здійснювалося підвезення землі для засипки вогнищ загоряння", - розповіли в ДСНС. Пожежа на звалищі в Києві. Фото: ДСНС Пожежний. Фото: ДСНС Як повідомляли Українські Новини, жителям Києва рекомендують менше перебувати на свіжому повітрі та за можливості не виходити з дому через пожежу в Дарницькому районі. У деяких районах спостерігається задимлення через горіння торфовищ та підвищення вмісту шкідливих речовин в повітрі. Тим часом в Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Попередження не стосується лише трьох областей і Києва.