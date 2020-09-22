підписатися на розсилку
27.93 28.33
32.8 33.45
˟
  • Новини
  • Події
  • У Києві загасили пожежу на звалищі, яку не могли ліквідувати два дні
22 вересня 2020, вівторок, 18:03 11
Події 2020-09-22T19:30:03+03:00
Українські Новини
У Києві загасили пожежу на звалищі, яку не могли ліквідувати два дні

У Києві загасили пожежу на звалищі, яку не могли ліквідувати два дні

Кира Молчанова
пожежа, дснс, Київ, ДСНС України, Пожежа в Києві, Гасіння пожежі, Пожежа на звалищі, Звалище сміття
Пожежа на звалищі в Києві. Фото: ДСНС
Пожежа на звалищі в Києві. Фото: ДСНС

Пожежу на звалищі в Дарницькому районі Києва, яка встигла перекинутися на торфовища, вдалося ліквідувати через дві доби.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Пожежа, яку не могли загасити дві доби, а дим від неї заважав дихати жителям всього району.

Вогонь остаточно загасили о 16:12 у вівторок, 22 вересня. Рятувальникам знадобилося два дні для ліквідації загоряння площею 2000 кв. м.

"Протягом двох діб рятувальники здійснювали проливання всіх осередків тління, а столичними комунальними службами здійснювалося підвезення землі для засипки вогнищ загоряння", - розповіли в ДСНС.

Пожежа на звалищі в Києві. Фото: ГСЧСПожежа на звалищі в Києві. Фото: ДСНС

Пожежний. Фото: ГСЧСПожежний. Фото: ДСНС

Як повідомляли Українські Новини, жителям Києва рекомендують менше перебувати на свіжому повітрі та за можливості не виходити з дому через пожежу в Дарницькому районі. У деяких районах спостерігається задимлення через горіння торфовищ та підвищення вмісту шкідливих речовин в повітрі.

Тим часом в Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Попередження не стосується лише трьох областей і Києва.

Більше новин про: пожежа дснс Київ ДСНС України Пожежа в Києві Гасіння пожежі Пожежа на звалищі Звалище сміття

Казковий ліс, ельфи і сови. Як виглядатиме головна...
На полігоні "Ягорлик" в результаті стрілянини трап...
У Києві загинули двоє чоловіків при пожежі на звал...
Від Зеленского очікують введення кримінальної відп...
Київський тервиборчком зареєстрував кандидатами в мери Києва Кличка, Верещук, Поживанова і Пальчевського
Карантин і зниження попиту призвели до поглиблення падіння економіки, — НБУ
Новини
В Одесі чоловік заради вражаючих кадрів заліз у вольєр з левами. Поліція виганяла його сльозогінним газом 20:16
У Києві сталася аварія на водопроводі. Де обмежили водопостачання 20:02
Повернення на ринки СНД є ключовим елементом відновлення промисловості, – Бойко 19:40
МОЗ хоче збільшити кількість ліжок для хворих COVID-19 19:30
Хабар. Фото: пресслужба СБУ
СБУ спіймала на хабарі в 200 тисяч доларів керівника підприємства НАН України 19:28
більше новин
В Одесі чоловік заради вражаючих кадрів заліз у вольєр з левами. Поліція виганяла його сльозогінним газом 20:16
Замість рідної "Свободи" - чужа "Перемога"? Ігор Мірошниченко шукає будь-які варіанти залишитися в Київраді, - ЗМІ 12:47
В Україні вперше провели змагання зі збирання сміття 13:59
Укрбуд міг добудувати свої об'єкти. Його просто випатрали, — Максим Микитась 17:23
Справа VAB Банку - це фантазії, це повний абсурд, - Писарук 11:17
більше новин
Україна стала другою в Європі за смертністю від коронавірусу за добу 15:19
Глава Мінфіну пояснив, чому в Офісі президента зростуть зарплати 08:43
Киянам радять не виходити з дому через задимлення в місті. Як вберегти себе 12:27
Смертність від коронавірусу в Україні за добу зросла майже в 2,5 раза 09:48 Інфографіка
Російські військові навчання "Кавказ-2020" почалися поблизу українського кордону 12:27
більше новин
У Києві запустили продаж SmartTicket для квитків на потяги і метро
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok