У Києві загасили пожежу на звалищі, яку не могли ліквідувати два дні

Пожежа на звалищі в Києві. Фото: ДСНС

Пожежа на звалищі в Києві. Фото: ДСНС

Пожежу на звалищі в Дарницькому районі Києва, яка встигла перекинутися на торфовища , вдалося ліквідувати через дві доби.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Пожежа, яку не могли загасити дві доби, а дим від неї заважав дихати жителям всього району.

Вогонь остаточно загасили о 16:12 у вівторок, 22 вересня. Рятувальникам знадобилося два дні для ліквідації загоряння площею 2000 кв. м.

"Протягом двох діб рятувальники здійснювали проливання всіх осередків тління, а столичними комунальними службами здійснювалося підвезення землі для засипки вогнищ загоряння", - розповіли в ДСНС.

Пожежа на звалищі в Києві. Фото: ДСНС

Пожежний. Фото: ДСНС

Як повідомляли Українські Новини, жителям Києва рекомендують менше перебувати на свіжому повітрі та за можливості не виходити з дому через пожежу в Дарницькому районі. У деяких районах спостерігається задимлення через горіння торфовищ та підвищення вмісту шкідливих речовин в повітрі.

Тим часом в Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Попередження не стосується лише трьох областей і Києва.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини