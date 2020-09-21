На полігоні "Ягорлик" в результаті стрілянини трапилася велика пожежа

Сьогодні, 21 вересня, сталася сильна пожежа під час проведення ракетних стрільб на полігоні "Ягорлик" в Херсонській області у той час, як в Києві пожежа на сміттєзвалищі перейшла на торфовища . Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Як повідомили в Генштабі, під час проведення штатних стрільб загорілася суха трава на полі і сухостій в лісосмузі.

На місці працює пожежний вертоліт. Нещодавно до району пожежі підійшов пожежний літак ДСНС Ан-32П, кий спеціально вилетів з бази в Ніжині, повідомляє Думська.

Вертоліт гасить пожежу на військовому полігоні Ягорлик 21 вересня. Фото: facebook / GeneralStaff.ua

"Завдяки спільним оперативним і злагодженим діям особового складу, залученого до проведення навчань, і представників Державної служби з надзвичайних ситуацій України, поширення вогню припинено і зараз триває ліквідація наслідків пожежі", - йдеться в заяві генштабу.

Також повідомляється, що особовий склад і технічні засоби не постраждали.

Як повідомляли Українські Новини, у Львівській області почалися міжнародні військові навчання Rapid Trident-2020 року, на відкриття яких приїхав Президент України Володимир Зеленський.

Раніше в селі Дівички Київської області загорівся військовий полігон.

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