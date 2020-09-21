підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
21 вересня 2020, понеділок, 19:32 4
Силові структури 2020-09-21T20:33:39+03:00
Українські Новини
На полігоні "Ягорлик" в результаті стрілянини трапилася велика пожежа

На полігоні "Ягорлик" в результаті стрілянини трапилася велика пожежа

Александр Савич
пожежа, ЗСУ, Полігон
Пожежа на військовому полігоні
Пожежа на військовому полігоні "Ягорлик" 21 вересня. Фото: facebook / GeneralStaff.ua

Сьогодні, 21 вересня, сталася сильна пожежа під час проведення ракетних стрільб на полігоні "Ягорлик" в Херсонській області у той час, як в Києві пожежа на сміттєзвалищі перейшла на торфовища. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Як повідомили в Генштабі, під час проведення штатних стрільб загорілася суха трава на полі і сухостій в лісосмузі.

На місці працює пожежний вертоліт. Нещодавно до району пожежі підійшов пожежний літак ДСНС Ан-32П, кий спеціально вилетів з бази в Ніжині, повідомляє Думська.

Вертоліт гасить пожежу на військовому полігоні Ягорлик 21 вересня. Фото: facebook / GeneralStaff.uaВертоліт гасить пожежу на військовому полігоні Ягорлик 21 вересня. Фото: facebook / GeneralStaff.ua

"Завдяки спільним оперативним і злагодженим діям особового складу, залученого до проведення навчань, і представників Державної служби з надзвичайних ситуацій України, поширення вогню припинено і зараз триває ліквідація наслідків пожежі", - йдеться в заяві генштабу.

Також повідомляється, що особовий склад і технічні засоби не постраждали.

Як повідомляли Українські Новини, у Львівській області почалися міжнародні військові навчання Rapid Trident-2020 року, на відкриття яких приїхав Президент України Володимир Зеленський.

Раніше в селі Дівички Київської області загорівся військовий полігон.

Більше новин про: пожежа ЗСУ Полігон "Ягорлик" Військовий полігон Стрільба ракетні стрільби

На деяких територіях "червоної зони" дозволили працювати школам і пасажирському транспорту
Маршрутка збила на переході наречену ексглави САП Холодницького у Львові
Новини
Пожежа на військовому полігоні
На полігоні "Ягорлик" в результаті стрілянини трапилася велика пожежа 19:32
Венедіктова не відправлялася з візитом до США 19:30
Ще один навчальний заклад закрили на карантин у Львівській області 19:21
Венедіктова призначила прокурором Тернопільської області Миколайчука 19:02
У Нідерландах вперше за час пандемії більше 2000 випадків захворювання на коронавірус за добу 18:58
більше новин
Справа VAB Банку - це фантазії, це повний абсурд, - Писарук 11:17
Вещественные доказательства, изъятое оружие. Фото: НПУ
Затримані двоє мешканців Одеси, які виготовляли і збували вогнепальну зброю, - Стрижак 11:45 Фото
Ухвалення закону про онлайн-торгівлю і поштову доставку ліків захистить українців від фальсифікату, - Євген Смичок 13:32
Писарук про справу VAB Банку: Строки спливають, тому в НАБУ намагаються цю справу затягнути усіма правдами і неправдами 14:41
Політична партія "УКРАЇНА СЛАВЕТНА" висунула 1488 кандидатів в обласну та місцеві ради Київщини 13:55
більше новин
Глава Мінфіну пояснив, чому в Офісі президента зростуть зарплати 08:43
Киянам радять не виходити з дому через задимлення в місті. Як вберегти себе 12:27
Російські військові навчання "Кавказ-2020" почалися поблизу українського кордону 12:27
Україна стала другою в Європі за смертністю від коронавірусу за добу 15:19
Ухвалення закону про онлайн-торгівлю і поштову доставку ліків захистить українців від фальсифікату, - Євген Смичок 13:32
більше новин
Україна стала другою в Європі за смертністю від коронавірусу за добу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok