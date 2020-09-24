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24 вересня 2020, четвер, 10:45 7
Економіка 2020-09-24T11:30:03+03:00
Українські Новини
Коболєв пояснив збитки "Нафтогазу" за 1-е півріччя 2020

Коболєв пояснив збитки "Нафтогазу" за 1-е півріччя 2020

Григорий Яковенко
Нафтогаз, Андрій Коболєв, збитки Нафтогазу
Андрій Коболєв. Фото: Сегодня
Андрій Коболєв. Фото: Сегодня

Збитки "Нафтогазу" в 1-му півріччі 2020 року голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв пов'язує зі зниженням цін на газ в Європі.

Про це Коболєв написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"Ціни на газ в Європі (NCG) з початку року впали на 58% до рекордно історичних мінімумів. Була б наївно думати, що така ж доля омине "Нафтогаз". Зниження попиту і цін на енергоресурси вплинуло на всі сегменти нашої діяльності. Ми зафіксували збитки в звітності за перше півріччя", - написав Коболєв.

Він наголосив, що "Нафтогаз" має зважений план дій і достатній запас міцності для проходження кризового періоду.

Зокрема компанія скоротила капітальні інвестиції на 50%.

"Також фінансовий стан "Нафтогазу" значно покращиться, якщо ситуацію з боргами облгазів, газсбитов і ТКЕ врегулюють чесно, без передвиборчого популізму і на користь державної компанії. Зараз борг цих підприємств становить близько 100 млрд гривень", - наголосив Коболєв.

Водночас він додав, що стимулююча рента для видобутку, спрощення дозвільних документів, відкриття доступу до Чорноморського шельфу і підписання угод про розподіл продукції (УРП), конкурси за якими були проведені рік тому, могли б значно поліпшити результати сегмента видобутку газу.

Як повідомляли Українські Новини, Коболєв заявив, що  Україна отримає від "Газпрому" $2 млрд  за транзитним контрактом в 2020.

Раніше оклад членів правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" становили 520 тис. Гривень, а  виплата щомісячних премій  та іншого винагороди повинні виплачуватися згідно з колективним договором, йдеться в умовах контракту, затверджених Міністерством економічного розвитку і торгівлі наказом №681 від 13 квітня 2016.

Крім того, "Нафтогаз" в 2018 році виплатив  премію в $45 млн  за перемогу над "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі і засекретив інформацію, кому саме і в якому розмірі вона була виплачена.

Також  відповідно до контрактів правління "Нафтогазу"  - 520 тис. зарплати, премії, бонуси і допомогу на оздоровлення.

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