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23 вересня 2020, середа, 10:00 7
Економіка 2020-09-23T11:00:02+03:00
Українські Новини
За півроку "Нафтогаз" отримав збитки 11,5 млрд гривень

За півроку "Нафтогаз" отримав збитки 11,5 млрд гривень

Анна Рудык
Нафтогаз, НАК Нафтогаз, Нафтогаз України, збитки
Нафтогаз
Нафтогаз

У січні-червні 2020 року група Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", яка представила нові тарифи, отримала чисті збитки у розмірі 11,541 млрд гривень.

Про це йдеться в повідомленні Нафтогазу, передають Українські Новини.

"Консолідований чистий збиток групи "Нафтогаз" за перше півріччя, яке закінчилося 30 червня 2020 року, становив 11,5 млрд гривень", - сказано в ньому.

Зазначається, що чисті грошові кошти, отримані від операційної діяльності за вказаний період, становили 15,6 млрд гривень.

Також загальна сума дивідендів, сплачених Нафтогазом до державного бюджеу в 2020 році, становила 39,6 млрд гривень, у тому числі 8,5 млрд гривень дивідендів, передплачених у 2019 році.

В Нафтогазі пов'язують отримання збитків зі зниженням цін на нафту і газ.

Як повідомляли Українські Новини, в 2019 році група "Нафтогаз" збільшила чистий прибуток в 5,5 разів, або на 51,7 млрд гривень до 63,3 млрд гривень, з яких 55,7 млрд гривень - кошти отримані від компанії "Газпром" (Росія) за результатами позитивного рішення в арбітражі у транзитному контракті.

Як повідомляли Українські Новини, Коболєв заявив, що Україна отримає від "Газпрому" $2 млрд за транзитним контрактом у 2020.

Раніше оклад членів правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" становив 520 тис. гривень, а виплата щомісячних премій та іншої винагороди повинні виплачуватися згідно з колективним договором, йдеться в умовах контракту, затверджених Міністерством економічного розвитку і торгівлі наказом №681 від 13 квітня 2016.

Крім того, "Нафтогаз" в 2018 році виплатив премію в $ 45 млн за перемогу над "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі і засекретив інформацію, кому саме і в якому розмірі вона була виплачена.

Також Національний банк розраховує на надходження в міжнародні резерви валюти від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

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За півроку "Нафтогаз" отримав збитки 11,5 млрд гривень
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