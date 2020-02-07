Контракти правління "Нафтогазу" - 520 тис. зарплати, премії, бонуси та допомога на оздоровлення

Оклад членів правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" становили 520 тис. гривень, а виплата щомісячних премій та іншого винагороди повинні виплачуватися згідно з колективним договором, йдеться в умовах контракту, затверджених Міністерством економічного розвитку і торгівлі україни наказом №681 від 13 квітня 2016.

Зобов'язання з оплати праці в умовах контракту багато в чому повторюють умови контракту голови правління Андрія Коболєва.

Майже у 2 рази зменшено розмір зарплати з 1,041 до 0,52 млн гривень.

Умови контракту передбачають виплату щомісячно премії, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, згідно з колективним договором, щорічної виплати на оздоровлення забезпечення представницьких витрат і медичної страховки на території України.

Водночас, порівняно з контрактом Коболєва відсутні норми про забезпечення охорони і допомоги при виході на пенсію в сумі 6 посадових окладів.

Як повідомлялося, контракт Коболєва, умови якого були затверджені цим наказом діяв до березня 2019, коли його умови були змінені урядом Гройсмана.

Уряд не уточнювало, були зради умови контрактів членів правління Айварас Абромавичус був звільнений з посади міністра економіки 14 квітня 2016 року, на наступний день після підписання наказу з умовами контракту.

Прем'єра Олексія Гончарука у відповідь на запит Українських Новин повідомили, що в Кабміні немає і не повинно бути контракту Коболєва. Хоча уряд є єдиним акціонером Нафтогазу.

В 2018 році кожен з 15 керівників "Нафтогазу" отримував в середньому по 3,7 млн грн зарплати в місяць. Це більше, ніж США платять своєму Президенту.

"Нафтогаз" у 2018 році виплатив премію в $45 млн за перемогу над "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі і засекретив інформацію, кому саме і в якому обсязі вона була виплачена.

Також в "Нафтогазі" мають намір виплатити керівництву нову премію в 29 млн доларів за отримані від "Газпрому" в кінці грудня 2,9 млрд доларів. У Кабміні вважають, що "Газпром" виконав рішення суду добровільно, завдяки "вищому політичному керівництву України" та міжнародних переговорів. Тому просять спостережну раду Нафтогазу не платити більше нікому премій за отримання цих коштів.