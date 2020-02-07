підписатися на розсилку
24.45 24.8
26.78 27.28
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Контракти правління "Нафтогазу" - 520 тис. зарплати, премії, бонуси та допомога на оздоровлення
07 лютого 2020, пʼятниця, 10:13 7 Документ
Економіка 2020-02-07T11:00:02+02:00
Українські Новини
Контракти правління "Нафтогазу" - 520 тис. зарплати, премії, бонуси та допомога на оздоровлення

Контракти правління "Нафтогазу" - 520 тис. зарплати, премії, бонуси та допомога на оздоровлення

Ярина Вацяк
премія, Зарплата, Андрей Коболев, Нафтогаз
Нафтогаз. Фото: minenergo.com.ua
Нафтогаз. Фото: minenergo.com.ua

Оклад членів правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" становили 520 тис. гривень, а виплата щомісячних премій та іншого винагороди повинні виплачуватися згідно з колективним договором, йдеться в умовах контракту, затверджених Міністерством економічного розвитку і торгівлі україни наказом №681 від 13 квітня 2016.

Зобов'язання з оплати праці в умовах контракту багато в чому повторюють умови контракту голови правління Андрія Коболєва.

Майже у 2 рази зменшено розмір зарплати з 1,041 до 0,52 млн гривень.

Умови контракту передбачають виплату щомісячно премії, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, згідно з колективним договором, щорічної виплати на оздоровлення забезпечення представницьких витрат і медичної страховки на території України.

Водночас, порівняно з контрактом Коболєва відсутні норми про забезпечення охорони і допомоги при виході на пенсію в сумі 6 посадових окладів.

Як повідомлялося, контракт Коболєва, умови якого були затверджені цим наказом діяв до березня 2019, коли його умови були змінені урядом Гройсмана.

Уряд не уточнювало, були зради умови контрактів членів правління Айварас Абромавичус був звільнений з посади міністра економіки 14 квітня 2016 року, на наступний день після підписання наказу з умовами контракту.

Прем'єра Олексія Гончарука у відповідь на запит Українських Новин повідомили, що в Кабміні немає і не повинно бути контракту Коболєва. Хоча уряд є єдиним акціонером Нафтогазу.

В 2018 році кожен з 15 керівників "Нафтогазу" отримував в середньому по 3,7 млн грн зарплати в місяць. Це більше, ніж США платять своєму Президенту.

"Нафтогаз" у 2018 році виплатив премію в $45 млн за перемогу над "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі і засекретив інформацію, кому саме і в якому обсязі  вона була виплачена.

Також в "Нафтогазі" мають намір виплатити керівництву нову премію в 29 млн доларів за отримані від "Газпрому" в кінці грудня 2,9 млрд доларів. У Кабміні вважають, що "Газпром" виконав рішення суду добровільно, завдяки "вищому політичному керівництву України" та міжнародних переговорів. Тому просять спостережну раду Нафтогазу не платити більше нікому премій за отримання цих коштів.

Більше новин про: премія Зарплата Андрей Коболев Нафтогаз

PRESSZVANIE розпочинає прийом заявок на участь у п...
Нефьодов в грудні отримав 230 тис. гривень зарплат...
Зеленського закликають знизити в 70 разів зарплату...
Золотий контракт Коболєва: оклад – 1 млн 41 тис. г...
Рада сьогодні продовжить розгляд законопроекту про ринок землі
В Мінцифрі показали першу статистику програми "Дія"
Новини
Купівля рубля впала: курс російської валюти перед вихідними 10:57
Долар впав, а євро впав: курс валют в обмінниках перед вихідними 10:24
Одеса вирішила знизити тарифи на опалення 10:23
Контракти правління "Нафтогазу" - 520 тис. зарплати, премії, бонуси та допомога на оздоровлення 10:13 Документ
Споживачі Львівщини з автономним опаленням заплатять за доставку газу менше 09:54 Прес-реліз
більше новин
Кабмін Гончарука не виконав майже половину завдань Зеленського 14:26
Кравцова замінить член правління "Укрзалізниці": він вже отримує 400 тис. гривень зарплати 14:27
"Укртрансгаз" звернувся до РНБО через арешт всіх своїх активів 14:22
У Гончарука немає контракту Коболєва, за яким той отримує мільйонні премії 07:07 Документ
Кияни під КМДА вимагають від Кличка звільнити корупціонерів Осипова і Густелева, - ЗМІ 14:51
більше новин
"Моє щастя — це ти": Зеленський зворушливо привітав дружину з днем народження 10:41
На круїзному лайнері з виявленим коронавірусом знаходяться 26 українців, - МОЗ 20:06
Макс Нефедов в клубі Queen на порно-шоу. Скріншот з відео
Глава Митниці Нефьодов засвітився на порно-вечірці в дорогому столичному клубі 17:39
Смертельна аварія в Харківській області. Фото: facebook/police.kharkоv
У Харківській області зіткнулися і загорілися два легковика, загинули п'ять осіб 23:32
Кабмін схвалив нацпрограму співпраці з НАТО, максимально наближену до членства 14:05
більше новин
На Донбасі бойовики застосували міномети і гранатомети: у лавах ЗСУ – втрати
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok