підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.75 33.35
˟
23 вересня 2020, середа, 14:34 10
Медицина 2020-09-23T16:00:03+03:00
Українські Новини
У січні-липні через грип та пневмонію в Україні померло вдвічі більше людей, ніж від COVID-19

У січні-липні через грип та пневмонію в Україні померло вдвічі більше людей, ніж від COVID-19

Елена Новикова
Смерть, Грип, Туберкульоз, Захворювання, Пневмонія, Коронавірус, Реєстрація смерті
Лікар. Фото: pixabay
Лікар. Фото: pixabay

У той час, як в країні за весь період пандемії коронавірусом заразилися 184 734 людей, у січні-липні в Україні померли 334 307 осіб, у тому числі від захворювання на короавірусну інфекцію COVID-19 - 1 637 осіб, .

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики, передають Українські Новини.

У тому числі у 1 566 осіб вірус був ідентифікований при житті, а у 81 - ні.

За вказаний період від хвороби органів дихання померли 6 559 осіб (в тому числі від грипу і пневмонії - 3 497).

Найбільше людей померло від хвороб системи кровообігу - 227 858 особи (з них 157 №605 від ішемічної хвороби серця).

Від новоуторених пухлин померли 45 429 осіб (з них від злоякісних - 45 023).

Від зовнішніх причин померло 16 209 осіб (з них внаслідок навмисного самоушкодження - 3 685, транспортних нещасних випадків посилання - 1 982, від отруєння алкоголем - 1 287, внаслідок нападу з метою вбивства і нанесення ушкоджень - 788).

Від хвороб органів травлення померли 13 437 особи (з них від алкогольної хвороби печінки - 1 083).

Від інфекційних та паразитарних хвороб померли 4 254 особи (від туберкульозу - 1 855, від вірусу імунодефіциту (ВІЛ) - 1 801), від хвороб нервової системи - 2 518 осіб.

Від некласифікованих в інших рубриках симптомів, ознак і відхилень від норми, виявлені при клінічних та лабораторних дослідженнях, померли 11 001 осіб.

Зазначається, що інформація надана без врахування тимчасово окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей.

Як повідомляли Українськi Новини, за даними Держстату, в січні-червні з 287 тис. померлих в Україні 1,1 тис. людей померли від коронавірусу .

Раніше українські лікарі показали, як коронавірус змінює легені інфікованих.

Більше новин про: Смерть Грип Туберкульоз Захворювання Пневмонія Коронавірус Реєстрація смерті

Помер знаменитий французький актор, який зіграв ли...
Резніков захворів на ангіну. Тест на COVID-19 нега...
Навчання в школах під час пандемії. Лікар-інфекціо...
Тарифи на лікування онкології у дітей збільшили в ...
У Києві понад три сотні нових випадків коронавірусу і п'ять смертей за добу
Осінній призов в армію і премії членам уряду. Що розгляне Кабмін в середу
Новини
У порту "Південний" танкери з аміаком супроводжують непридатні для такої роботи буксири, – ЗМІ 16:07
Депутати від "ЄС" не голосуватимуть за земельні питання на останньому засідання Київради 15:52
Попов пообіцяв відкрити в Києві 100 амбулаторій, що були закриті в ході реформи Супрун 15:30
Військові підірвалися на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі 15:08
Суд заарештував частину майна депутата Ради Юрченка 15:01
більше новин
У порту "Південний" танкери з аміаком супроводжують непридатні для такої роботи буксири, – ЗМІ 16:07
Замість рідної "Свободи" - чужа "Перемога"? Ігор Мірошниченко шукає будь-які варіанти залишитися в Київраді, - ЗМІ 12:47
Укрбуд міг добудувати свої об'єкти. Його просто випатрали, — Максим Микитась 17:23
В Україні вперше провели змагання зі збирання сміття 13:59
"Бурісма" програла суд та визнала, що давала хабар Байдену 12:45 Документ
більше новин
Українські лікарі показали, як коронавірус змінює легені інфікованих 08:30
В Україні 3,5 тисячі нових випадків коронавірусу і 63 смерті за добу 09:32
В українському підручнику для початкових класів зазначено, що Київ був заснований в XIX столітті 19:01
Смертність від коронавірусу в Україні за добу зросла майже в 2,5 раза 09:48 Інфографіка
Карантин і зниження попиту призвели до поглиблення падіння економіки, — НБУ 13:20
більше новин
За півроку "Нафтогаз" отримав збитки 11,5 млрд гривень
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok