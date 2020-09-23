У січні-липні через грип та пневмонію в Україні померло вдвічі більше людей, ніж від COVID-19

У той час, як в країні за весь період пандемії коронавірусом заразилися 184 734 людей, у січні-липні в Україні померли 334 307 осіб, у тому числі від захворювання на короавірусну інфекцію COVID-19 - 1 637 осіб, .

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики, передають Українські Новини.

У тому числі у 1 566 осіб вірус був ідентифікований при житті, а у 81 - ні.

За вказаний період від хвороби органів дихання померли 6 559 осіб (в тому числі від грипу і пневмонії - 3 497).

Найбільше людей померло від хвороб системи кровообігу - 227 858 особи (з них 157 №605 від ішемічної хвороби серця).

Від новоуторених пухлин померли 45 429 осіб (з них від злоякісних - 45 023).

Від зовнішніх причин померло 16 209 осіб (з них внаслідок навмисного самоушкодження - 3 685, транспортних нещасних випадків посилання - 1 982, від отруєння алкоголем - 1 287, внаслідок нападу з метою вбивства і нанесення ушкоджень - 788).

Від хвороб органів травлення померли 13 437 особи (з них від алкогольної хвороби печінки - 1 083).

Від інфекційних та паразитарних хвороб померли 4 254 особи (від туберкульозу - 1 855, від вірусу імунодефіциту (ВІЛ) - 1 801), від хвороб нервової системи - 2 518 осіб.

Від некласифікованих в інших рубриках симптомів, ознак і відхилень від норми, виявлені при клінічних та лабораторних дослідженнях, померли 11 001 осіб.

Зазначається, що інформація надана без врахування тимчасово окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей.

Як повідомляли Українськi Новини, за даними Держстату, в січні-червні з 287 тис. померлих в Україні 1,1 тис. людей померли від коронавірусу .

Раніше українські лікарі показали, як коронавірус змінює легені інфікованих.

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