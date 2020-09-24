ПФУ направив на виплати пенсій за вересень понад 36 млрд гривень

У той час, як українцям почали виплачувати підвищені пенсії , 23 вересня Пенсійний фонд України направив ще 1,5 млрд гривень на виплати пенсій вересня. Про це йдеться в повідомленні ПФУ в Facebook.

Так, повідомляється, що ПФУ продовжив фінансування пенсій вересня, згідно із затвердженим графіком

"На пенсійні виплати спрямовано 1,5 мільярда гривень. Забезпечено фінансування пенсій вересня на загальну суму 36,6 мільярда гривень, що становить 92,6% потреби місяці", - йдеться в повідомленні.

Також в ПФУ нагадали, що виплата пенсій буде проведена в певну кожному пенсіонеру дату в установленому порядку.

Як повідомляли Українські Новини, 22 вересня Пенсійний фонд спрямував ще 1,7 млрд гривень на фінансування пенсій вересня.

Раніше повідомлялося про те, чому виплати у вересні підняли не всім пенсіонерам і кого стосуватиметься підвищення.

Крім того, вимоги до стажу для виходу на пенсію будуть змінюватися щорічно .

Також в зв'язку з підвищенням мінімалки Пенсійний фонд додатково отримає близько 1,7 млрд гривень .

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