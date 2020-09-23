підписатися на розсилку
27.93 28.33
32.8 33.45
˟
23 вересня 2020, середа, 06:00 7
Суспільство 2020-09-23T06:15:01+03:00
Українські Новини
У ПФУ розповіли, скільки коштів виділили на виплати пенсій за вересень

У ПФУ розповіли, скільки коштів виділили на виплати пенсій за вересень

Анна Рудык
ПФУ, Пенсії, Пенсіонери, фінансування пенсій
Гроші
Гроші

Учора, 22 вересня, Пенсійний фонд надіслав ще 1,7 млрд гривень на фінансування пенсій вересня у той час, як вимоги до стажу для виходу на пенсію будуть змінюватися щорічно. Про це йдеться на офіційній сторінці ПФУ в Facebook.

Так, повідомляється, що всього профінансовано майже 90% потреби місяця.

"22 вересня 2020 Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій вересня. На пенсійні виплати спрямовано 1,7 мільярда гривень. Забезпечено фінансування пенсій вересня на загальну суму 35,1 мільярда гривень, що становить 88,9% потреби місяці", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що виплата пенсій буде проведена в зазначеному кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Як повідомляли Українські Новини, після підвищення в Україні мінімальної зарплати з 1 сентрября зросли мінімальні пенсії за віком, які до неї прив'язані. Мінімальна пенсія за віком зросла приблизно на 110 гривень з 1 889 до 2 000 гривень.

Також на українців чекає підвищення пенсій після підвищення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень, однак виплати збільшилися далеко не у всіх.

Більше новин про: ПФУ Пенсії Пенсіонери фінансування пенсій

ПФУ направив ще 2,1 млрд гривень на фінансування в...
За один день вересневі пенсії профінансували на 3,...
Пенсії зросли не у всіх українців: в ПФУ роз'яснил...
ПФУ профінансував вересневі пенсії ще на 2,1 млрд ...
Київський тервиборчком зареєстрував кандидатами в мери Києва Кличка, Верещук, Поживанова і Пальчевського
"Укрзалізниця" відновила посадку пасажирів ще на двох станціях
Новини
У ПФУ розповіли, скільки коштів виділили на виплати пенсій за вересень 06:00
Для деяких українців підвищать пенсії в 2021: про що йдеться в постанові Кабміну 05:40
Вчителям дозволили не ставити школярам оцінки. У МОН роз'яснили, коли можна відмовитися від 12-бальною системи 05:30
Взимку українців чекає подвійна переплата за тепло. Хто буде платити більше 05:30
Долар виросте до кінця року. Економіст дав прогноз на 2021-й 05:15
більше новин
Замість рідної "Свободи" - чужа "Перемога"? Ігор Мірошниченко шукає будь-які варіанти залишитися в Київраді, - ЗМІ 12:47
Укрбуд міг добудувати свої об'єкти. Його просто випатрали, — Максим Микитась 17:23
В Україні вперше провели змагання зі збирання сміття 13:59
Справа VAB Банку - це фантазії, це повний абсурд, - Писарук 11:17
"Бурісма" програла суд та визнала, що давала хабар Байдену 12:45 Документ
більше новин
Україна стала другою в Європі за смертністю від коронавірусу за добу 15:19
Глава Мінфіну пояснив, чому в Офісі президента зростуть зарплати 08:43
Киянам радять не виходити з дому через задимлення в місті. Як вберегти себе 12:27
В українському підручнику для початкових класів зазначено, що Київ був заснований в XIX столітті 19:01
Смертність від коронавірусу в Україні за добу зросла майже в 2,5 раза 09:48 Інфографіка
більше новин
У Закарпатській області на карантині знаходяться 20 шкіл
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok