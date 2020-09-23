У ПФУ розповіли, скільки коштів виділили на виплати пенсій за вересень

Учора, 22 вересня, Пенсійний фонд надіслав ще 1,7 млрд гривень на фінансування пенсій вересня у той час, як вимоги до стажу для виходу на пенсію будуть змінюватися щорічно . Про це йдеться на офіційній сторінці ПФУ в Facebook.

Так, повідомляється, що всього профінансовано майже 90% потреби місяця.

"22 вересня 2020 Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій вересня. На пенсійні виплати спрямовано 1,7 мільярда гривень. Забезпечено фінансування пенсій вересня на загальну суму 35,1 мільярда гривень, що становить 88,9% потреби місяці", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що виплата пенсій буде проведена в зазначеному кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Як повідомляли Українські Новини, після підвищення в Україні мінімальної зарплати з 1 сентрября зросли мінімальні пенсії за віком, які до неї прив'язані. Мінімальна пенсія за віком зросла приблизно на 110 гривень з 1 889 до 2 000 гривень.

Також на українців чекає підвищення пенсій після підвищення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень, однак виплати збільшилися далеко не у всіх.

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