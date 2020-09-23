Захворюваність на коронавірус серед правоохоронців падає

Серед правоохоронців за минулу добу зареєстровано 103 нових випадки коронавірусу, тоді як 21 вересня було зареєстровано 124 випадки .

Про це сказано в повідомленні пресслужби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 23 вересня, зареєстровано 103 нових випадки коронавірусної хвороби серед правоохоронців. Найбільшу кількість хворих зафіксовано у Волинській, Харківській областях та м.Києві", — сказано в ньому.

Всього з початку епідемії коронавірусу захворіли 4 952 правоохоронця, одужали - 4 468, померли - 13.

Як повідомляли Українськi Новини, в Україні 3,5 тисячі нових хворих на коронавірус і 63 смерті за добу.

Раніше повідомлялося про те, що українські лікарі показали, як коронавірус змінює легені інфікованих.

Крім того, 22 вересня було госпіталізовано 711 хворих на коронавірусну інфекцію.

Також 22 вересня було проведено 22 895 досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 10,2% більше порівняно з попередньою добою.

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