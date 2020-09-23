підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.75 33.35
˟
23 вересня 2020, середа, 11:59 7
Силові структури 2020-09-23T13:00:03+03:00
Українські Новини
Захворюваність на коронавірус серед правоохоронців падає

Захворюваність на коронавірус серед правоохоронців падає

Елена Новикова
Правоохоронці, Коронавірус, статистика коронавірусу, Динаміка COVID-19
Коронавірус у правоохоронців. Фото: Pexels
Коронавірус у правоохоронців. Фото: Pexels

Серед правоохоронців за минулу добу зареєстровано 103 нових випадки коронавірусу, тоді як 21 вересня було зареєстровано 124 випадки.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 23 вересня, зареєстровано 103 нових випадки коронавірусної хвороби серед правоохоронців. Найбільшу кількість хворих зафіксовано у Волинській, Харківській областях та м.Києві", — сказано в ньому.

Всього з початку епідемії коронавірусу захворіли 4 952 правоохоронця, одужали - 4 468, померли - 13.

Як повідомляли Українськi Новини, в Україні 3,5 тисячі нових хворих на коронавірус і 63 смерті за добу.

Раніше повідомлялося про те, що українські лікарі показали, як коронавірус змінює легені інфікованих.

Крім того, 22 вересня було госпіталізовано 711 хворих на коронавірусну інфекцію.

Також 22 вересня було проведено 22 895 досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 10,2% більше порівняно з попередньою добою.

Більше новин про: Правоохоронці Коронавірус статистика коронавірусу Динаміка COVID-19

Прикордонники спіймали на кордоні з Україною 11 ха...
У Полтавській області закрили на карантин через CO...
В Україні 3,5 тисячі нових випадків коронавірусу і...
У Києві трохи зменшилася кількість нових випадків ...
В Україні 3,5 тисячі нових випадків коронавірусу і 63 смерті за добу
За півроку "Нафтогаз" отримав збитки 11,5 млрд гривень
Новини
Депутатів закликають відхилити законопроєкт про столицю як антиконституційний 13:01
"Укргідроенерго" потрібно залишити під контролем Міненерго, - народний депутат 12:42
Wizz Air планує відновити рейси в Братиславу зі Львова та Києва з жовтня 12:32
У ЗСУ на самоізоляції перебувають майже 600 військовослужбовців 12:30
НБУ погодив кандидатуру Наумова на посаду голови правління Ощадбанку 12:17
більше новин
Замість рідної "Свободи" - чужа "Перемога"? Ігор Мірошниченко шукає будь-які варіанти залишитися в Київраді, - ЗМІ 12:47
Укрбуд міг добудувати свої об'єкти. Його просто випатрали, — Максим Микитась 17:23
В Україні вперше провели змагання зі збирання сміття 13:59
"Бурісма" програла суд та визнала, що давала хабар Байдену 12:45 Документ
Здивований тим, що в Україні нікого не хвилює занепад підприємства, - китайський інвестор "Мотор Січі" 09:30
більше новин
Українські лікарі показали, як коронавірус змінює легені інфікованих 08:30
Україна стала другою в Європі за смертністю від коронавірусу за добу 15:19
В українському підручнику для початкових класів зазначено, що Київ був заснований в XIX столітті 19:01
Смертність від коронавірусу в Україні за добу зросла майже в 2,5 раза 09:48 Інфографіка
Карантин і зниження попиту призвели до поглиблення падіння економіки, — НБУ 13:20
більше новин
Сьогодні 196-й день карантину, до його закінчення залишилося 39 днів
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok