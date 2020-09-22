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22 вересня 2020, вівторок, 09:48 13 Інфографіка
Суспільство 2020-09-22T11:00:03+03:00
Українські Новини
Смертність від коронавірусу в Україні за добу зросла майже в 2,5 раза

Смертність від коронавірусу в Україні за добу зросла майже в 2,5 раза

Анна Рудык
Коронавірус, Covid-19, кількість хворих
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

За минулу добу, 21 вересня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 7,8%, нових летальних випадків - у 2,3 раза. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 2 884 до 181 237, кількість тих, хто помер від захворювання - на 59 осіб до 3 642 порівняно з попередньою добою, 20 вересня.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 22 вересня в Україні зареєстровано 181 237 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 642 летальних, 79 901 людей одужали.

За добу зафіксовано 2 884 нових випадки захворювання, одужали 1 717 людей, померли - 59.

Таким чином, 21 вересня показник нових хворих за добу був вищим, ніж тих, хто одужав, - 2 884 проти 1 717.

Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, хто одужав і помер) на ранок 22 вересня склала 97 694 осіб, що на 1,1% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Києві (20 028), Львівській (18 793) та Харківській областях (15 505).

У Чернівецькій області зафіксовано 13 304 випадки коронавірусної інфекції, в Івано-Франківській - 12 675 випадків, в Одеській - 12 675, у Тернопільській - 11 732, у Рівненській - 11 353, у Закарпатській - 9 265, у Київській - 8 020, у Волинській - 7 031, у Вінницькій - 5 377, у Житомирській - 5 121, у Хмельницькій - 4 937, у Дніпропетровській - 4 218 випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 5 377 випадків;
  • Волинська область — 7 031 випадок;
  • Дніпропетровська область — 4 218 випадків;
  • Донецька область — 2 505 випадків;
  • Житомирська область — 5 121 випадок;
  • Закарпатська область — 9 265 випадків;
  • Запорізька область — 3 034 випадки;
  • Івано-Франківська область — 12 675 випадків;
  • Кіровоградська область — 1 005 випадків;
  • м. Київ — 20 028 випадків;
  • Київська область — 8 020 випадків;
  • Львівська область — 18 793 випадки;
  • Луганська область — 767 випадків;
  • Миколаївська область — 2 572 випадки;
  • Одеська область — 11 843 випадки;
  • Полтавська область — 1 575 випадків;
  • Рівненська область — 11 353 випадки;
  • Сумська область — 3 184 випадки;
  • Тернопільська область — 11 732 випадки;
  • Харківська область — 15 505 випадків;
  • Херсонська область — 837 випадків;
  • Хмельницька область — 4 937 випадків;
  • Чернівецька область — 13 304 випадки;
  • Черкаська область — 3 145 випадків;
  • Чернігівська область — 3 411 випадків.

Кількість хворих на коронавірус станом на 22 вересня. Інфографіка: МОЗКількість хворих на коронавірус станом на 22 вересня. Інфографіка: МОЗ

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