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23 вересня 2020, середа, 09:19 8
Спорт 2020-09-23T09:45:01+03:00
Українські Новини
Футбол, Гент - Динамо: де і коли дивитися матч плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА

Футбол, Гент - Динамо: де і коли дивитися матч плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА

Сергій Паламаренко
Спорт, Футбол, Динамо, Гент, Ліга чемпіонів УЄФА
Футбол: Гент - Динамо. Фото: fcdynamo.kiev.ua
Футбол: Гент - Динамо. Фото: fcdynamo.kiev.ua

Футболісти київського "Динамо" стартують в двораундовому протистоянні етапу плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА. Першу гру з бельгійським "Гентом" "біло-блакитні" проведуть на виїзді - зустріч в Генті відбудеться в середу, 23 вересня. Початок - о 21:00 за середньоєвропейським часом (22:00 за Києвом).

Як повідомляє офіційний сайт київської команди, її наставник Мірча Луческу під час передматчевої прес-конференції в Генті з повагою відгукнувся про майбутнього суперника і позначив головне завдання, яке він ставить перед "динамівцями".
"Головний пріоритет - однозначно результат. Що стосується першого матчу, який відбудеться (в Бельгії, - ред), я готую команду до всіх можливих сценаріїв, які можуть скластися на полі. Адже не ми одні граємо, є ще й суперник. Тому дуже складно сказати, як буде складатися (перший, - ред) матч", - підкреслив Луческу.
У прямій трансляції матч Гент - Динамо можна буде переглянути на каналі "Футбол 2". Перед грою там же о 21:15 стартує студія "Ніч Ліги чемпіонів", яка продовжить ефір о 23:55.

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