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23 вересня 2020, середа, 18:10 6
Європа 2020-09-23T19:30:03+03:00
Українські Новини
В Європі "таємну" інавгурацію Лукашенка не визнали 7 країн

В Європі "таємну" інавгурацію Лукашенка не визнали 7 країн

Ольга Фандорина
Білорусь, Олександр Лукашенко, інавгурація
Інавгурація Лукашенка. Фото: телеграм-канал
Інавгурація Лукашенка. Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

Після інавгурації Олександра Лукашенка, яка відбулася таємно 23 вересня, Німеччина заявила, що не визнає його легітимним президентом Білорусі. Про цез посиланням на заяву офіційного представника уряду ФРН Штеффена Зайберта повідомляє  Deutsche Welle.

Також визнати легітимність Лукашенко відмовилася Словаччина,  заявив  в твіттері глава МЗС країни Іван Корчок.

З такою ж заявою виступив президент Литви Гітанас Науседа. "Президентські вибори в Білорусі не були ні вільними, ні справедливими. Їх результат незаконний. Жодна церемонія - помпезна або секретна - не змінить цього незаперечного факту", - заявив  він.

Глава МЗС Латвії Едгар Рінкевичс  оголосив , що секретна інавгурація Лукашенка не робить його легітимним президентом країни.

Також про те, що Лукашенко "явно позбувся свого мандата", заявив  глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу.

Глава МЗС Чехії Томаш Петршічек, в свою чергу,  назвав  інавгурацію Лукашенка незаконною.

Глава МЗС Данії Йеппе Кофод  вважає , що Лукашенко підтвердив свою нелегітимність, влаштувавши таємну інавгурацію.

Як повідомляли Українські Новини, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, що Україна терміново проведе нараду для визначення своєї позиції щодо легітимності Олександра Лукашенка після проведення таємної інавгурації Президента Білорусі.

Згідно незалежним екзит-полам, на президентських виборах в серпні цього року Лукашенко отримав трохи більше 16% голосів .

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