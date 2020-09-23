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23 вересня 2020, середа, 05:30 9
Суспільство 2020-09-23T07:15:02+03:00
Українські Новини
Вчителям дозволили не ставити школярам оцінки. У МОН роз'яснили, коли можна відмовитися від 12-бальною системи

Вчителям дозволили не ставити школярам оцінки. У МОН роз'яснили, коли можна відмовитися від 12-бальною системи

Кира Молчанова
Школа, МОН, Дистанційне навчання, дистанційне оцінювання, Оцінка
Школа. Фото: Pixabay
Школа. Фото: Pixabay

Кожен день шкіл, які переходять на дистанційне навчання, стає більше. Тому в МОН дозволили школам самим розробляти систему оцінювання для деяких предметів.

Про це повідомляє ресурс "Українська правда. Життя" з посиланням на офіційний сайт Міністерства освіти і науки.

"Можливість введення власної шкали оцінювання результатів навчання учнів визначена Законом України "Про загальну середню освіту", - йдеться в повідомленні.

Так, вчителям дозволяють відмовитися від звичної 12-бальної системи і ставити учням "зараховано/не зараховано". Робити це можна, якщо більше половини уроків проведена не в класі, а в онлайн-форматі.

Але якщо школа переходить на свою шкалу оцінювання, то повинна бути система перекладу цієї шкали в ту, що прийнята законодавством.

Втім, нововведення стосується не всіх предметів. За таким принципом може оцінюватися "Фізична культура", "Трудове навчання", "Образотворче мистецтво", "Музичне мистецтво", "Основи здоров'я" та окремі предмети варіативної складової.

Як повідомляли Українські Новини, в жовтні школярі матимуть осінні канікули, які триватимуть тиждень.

Тим часом в українських підручниках для початкових класів знову виявили грубі фактологічні помилки. А саме, в підручнику вказана невірна дата заснування Києва. У підручнику написали, що столиця України заснована в XIX столітті, таким чином автор підручника помилився на кілька тисяч років.

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