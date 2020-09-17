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17 вересня 2020, четвер, 22:58 9
Суспільство 2020-09-18T00:00:01+03:00
Українські Новини
На дистанційне навчання перевели п'ять навчальних закладів в Полтаві

На дистанційне навчання перевели п'ять навчальних закладів в Полтаві

Константин Долгий
Школа, Полтава, Дитячий садок, Карантин в школах, Коронавірус, коронавірус в Україні, Пандемія коронавірусу, карантин в Полтаві, коронавірус в Полтавській області, Коронавірус в школі
Карантин в школі. Фото: pixabay
Карантин в школі. Фото: pixabay

В Полтаві випадки COVID-19 виявили в учнів і працівників п'яти навчальних закладів у той час, як в Тернопільській області в цілому районі через коронавірус припинили роботу школи і дитячі садки.

Про це Poltavske.TV розповіли в Департаменті освіти і науки Полтавської ОДА, передають Українські Новини.

Згідно з даними департаменту, з 11 вересня в місті на коронавірус заразилися 2 вихованці дитячого садка, 7 школярів, 7 студентів, 19 викладачів та 5 працівників навчальних закладів.

П'ять груп студентів були відправлені на карантин в Українській медичній стоматологічній академії. Також на дистанційний режим перевели викладачів, які контактували з групами, де виявили COVID-19.

Крім того, додому відправили дві групи в дитячих садах № 71 "Вишенька" і № 83 "Дзвіночок", а також по одному класу в школах № 31 і № 46.

"Школи продовжать працювати в звичайному режимі, якщо захворів один чоловік. Якщо кількість учнів, які захворіли, збільшиться до 2-3, то буде прийнято рішення повністю закрити заклад", - наводить телеканал слова керівника департаменту Віти Ковальської.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, серед жителів Полтавської області з початку пандемії було виявлено 1 363 випадки зараження коронавірусом нового типу. Від COVID-19 загинули 33 людини, ще 684 - успішно побороли захворювання.

Як повідомляли Українські Новини,17 вересня в Києві кількість закритих шкіл залишилася на рівні 5, а переведених на дистанційне навчання класів збільшилася на 25 до 298.

Також школярі, які не мають ноутбуків і комп'ютерів, теж можуть навчатися дистанційно за допомогою роздруківок, а контролювати їх роботу вчителі повинні по телефону.

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