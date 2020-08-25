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25 серпня 2020, вівторок, 22:11 6
Суспільство 2020-08-26T00:00:02+03:00
Українські Новини
У Нових Санжарах зафіксували перший випадок коронавірусу

У Нових Санжарах зафіксували перший випадок коронавірусу

Валерия Драгомирова
Полтавська область, Коронавірус, Хворі на коронавірус
Нові Санжари. Фото: Facebook/МВС
Нові Санжари. Фото: Facebook/МВС

25 серпня в Нових Санжарах, де раніше протестували проти евакуйованих з Китаю українців та іноземців, зафіксували перший випадок захворювання на коронавірусі.

Про це "Суспільному" розповів керівник обласного лабораторного центру Андрій Хайлов.

Хворою виявилася пенсіонерка, яка повернулася після відпочинку із західної України. Це перший випадок захворювання як в селищі, так і в районі.

Зараз Нові Санжари, як і всі райони Полтавщини, в "зеленій зоні" за рівнем поширення коронавірусної інфекції. У таких регіонах людей зобов'язують носити маски в громадських місцях, дотримуватися безпечної дистанції тощо. Жорсткіших карантинних обмежень нема.

Як повідомляли Українські Новини, в Чернівцях дозволили роботу ринків, дитячих садів і шкіл, незважаючи на те що місто перебуває в "червоній зоні" епідбезпеки. Проте забороняється робота розважальних закладів, проведення масових заходів з кількістю учасників понад 20 осіб в закритому приміщенні.

Тим часом за добу в ЗСУ коронавірус підхопили ще 6 осіб.

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