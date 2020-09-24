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  • Тельці відчують приплив сил, а Левів чекає вдалий день, - гороскоп від Глоби на сьогодні
24 вересня 2020, четвер, 08:30 2
Lifestyle 2020-09-24T08:30:01+03:00
Українські Новини
Тельці відчують приплив сил, а Левів чекає вдалий день, - гороскоп від Глоби на сьогодні

Тельці відчують приплив сил, а Левів чекає вдалий день, - гороскоп від Глоби на сьогодні

Елена Новикова
Гороскоп, Гороскоп на кожний день, Гороскоп на сьогодні, гороскоп на 24 вересня
Гороскоп Фото: pixabay
Гороскоп Фото: pixabay

Після того, як за гороскопом на середу зірки обіцяли деяким знакам зодіаку позитивні зміни, астролог Павло Глоба розробив гороскоп на сьогодні та прогнозує зриви домовленостей з елементарної необачності або забудькуватості. Детальний гороскоп на четвер, 24 вересня, від Павла Глоба публікують Українські Новини.

Овен

У Овнів буде хороший день, щоб потурбуватися в першу чергу про себе. Відкиньте на другий план обов'язки перед іншими і виділити більше часу на пристрій власного життя.

Телець

У Тельців в цей день можливий приплив енергії. Якщо не відчуваєте нових сил - беріться за ретельне виконання справ і натхнення наздожене вас. У четвер є високі шанси вирішити всі нагальні справи.

Близнюки

У цей день категорично не можна впадати в ностальгію, скаржитися і жаліти себе. Краще дійте раціонально: щось болить - йдіть до лікаря, не вистачає грошей - шукайте можливість заробити, втомилися - відпочиньте і знову беріться за справи.

Рак

У цей день Ракам рекомендують взятися за роботу і виконувати її з захопленням і завзяттям. Зроблена робота подарує відмінний настрій і буде сприяти самоствердженню.

Лев

Левів чекає вдалий день, щоб озброїтися упевненістю в собі і розібратися з нерішучістю - візьміться за створення плану, який наблизить до вашої мрії.

Діва

Для Дів за гороскопом на сьогодні прийшов сприятливий час, щоб укладати договори і союзи. Домовленостей зараз досягти буде відносно легко і їх надійність залишатиметься високою.

Терези

Зірки рекомендують провести час в тиші і роздумах. Терези зможуть відновити сили і отримати рішення, необхідні для поліпшення становища і життя. Корисно зайнятися медитацією, яка стане ключем до хорошого настрою.

Скорпіон

У цей день зірки рекомендують бути обережними - уникайте підозрілих і важких продуктів, самолікування і екстремальних ситуацій.

Стрілець

За гороскопом для Стрільців на 24 вересня, рекомендують відправитися на пішу або велопрогулянку, в невелику подорож або взятися за цікаві справи по дому.

Козеріг

Витрачені сили принесуть результат. Втім, щоб все йшло гладко - якісно виконуйте заплановане.

Водолій

Зверніть увагу на вашу поведінку. Можливо є реакції від яких варто відмовитися, щоб зробити своє життя якіснішим.

Риби

Перегляньте своє оточення. Намагайтеся більше спілкуватися з позитивними і успішними людьми і уникайте депресивних і демотивуючих людей.

Як повідомляли Українські Новини, астрологи спрогнозували,  які знаки зодіаку стануть щасливішими восени-2020 .

Також астрологи розповіли, яких знаків зодіаку в другій половині вересня чекає фатальна зустріч.

Крім того,  чотири знаки зодіаку позбудуться проблем і розчарувань в кінці вересня.

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