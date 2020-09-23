підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.75 33.35
˟
ONLINE
23.09.20 11:00 Пресс-конференция: "Агро МММ: структуры экс-нардепа Вадима Нестеренко готовятся обмануть кредиторов почти на 50 миллионов долларов?"

  • Новини
  • Життя
  • Lifestyle
  • Водолії подолають фінансові труднощі, а Рибам не варто ризикувати, - гороскоп від Глоби на сьогодні
23 вересня 2020, середа, 08:30 7
Lifestyle 2020-09-23T09:00:01+03:00
Українські Новини
Водолії подолають фінансові труднощі, а Рибам не варто ризикувати, - гороскоп від Глоби на сьогодні

Водолії подолають фінансові труднощі, а Рибам не варто ризикувати, - гороскоп від Глоби на сьогодні

Елена Новикова
Гороскоп, Гороскоп на кожний день, Гороскоп на сьогодні
Гороскоп від Павла Глоби. Фото: pixabay
Гороскоп від Павла Глоби. Фото: pixabay

За гороскопом на сьогодні, 23 вересня, астролог прогнозує деяким знакам зодіаку позитивні зміни після того, як за гороскопом на  вівторок зірки радили доводити почате до кінця. Докладний астрологічний прогноз на середу склав для всіх знаків зодіаку астролог Павло Глоба.

Овен

Зірки пророкують, що в цей день Овни можуть отримати несподівану звістку, яка змусить змінити плани на майбутнє. Пам'ятайте, що вигоду можна отримати від реалізації старих справ.

Телець

Зірки не рекомендують Тельцям в цей день починати нові справи. Представникам цього знаку необхідно впоратися з емоціями і все переосмислити. Любовні розчарування будуть переноситися тяжко.

Близнюки

У Близнюків з'явиться шанс змінити форму своєї діяльності. Творчі та ділові контакти зовсім скоро принесуть користь. З близькими людьми представники знака відчують взаєморозуміння.

Рак

Ракам вдасться зміцнити відносини в родині і реалізувати задумане. Рідні будуть намагатися підтримувати представників знаку, тому будь-яка неприємність буде сприйматися спокійно.

Лев

У цей день Левам доведеться зізнатися в зроблених помилках. У прояві почуттів переважатиме тверезість.

Діва

День буде спокійним і принесе хороші новини. Колеги допоможуть Дівам розібратися з виконанням накопиченої роботи.

Терези

У першій половині дня зверніть увагу на поведінку своїх колег. Зірки запевняють, що Терези виявлять в своєму оточенні людини, який перешкоджає їх успіху. У другій половині дня представники знаку зможуть отримати потрібне рішення від впливової особи.

Скорпіон

День принесе Скорпіонам дрібні проблеми. Колеги можуть вороже поставитися до їхніх досягнень. Намагайтеся вирішити конфліктну ситуацію спокійно.

Стрілець

Стрільці зможуть в середу отримати важливу інформацію, яка принесе гроші. Вільний час присвятіть плануванню своїх кар'єрних досягнень.

Козеріг

У цей день Козероги отримають прибуток від нового починання. Намагайся знайти однодумців в своєму колі. Вільний час присвятіть спілкуванню зі своїми старими друзями.

Водолій

У середу Водолії зможуть подолати фінансові труднощі, які їх давно обтяжували. А колеги представників знаку приймуть рішення про підтримку нових починань і планів.

Риби

Рибам в цей день не варто ризикувати і піддаватися впливу чужої думки. Варто самостійно розібратися в ситуації і перевірити всі факти.

Як повідомляли Українські Новини, астрологи спрогнозували,  які знаки зодіаку стануть щасливішими вже цієї осені .

Крім того,  чотири знаки зодіаку позбудуться проблем і розчарувань в кінці вересня.

Більше новин про: Гороскоп Гороскоп на кожний день Гороскоп на сьогодні

Сьогодні 196-й день карантину, до його закінчення залишилося 39 днів
Офіційний курс валют в середу: долар продовжує зростати
Новини
В Україні 3,5 тисячі нових випадків коронавірусу і 63 смерті за добу 09:32
Здивований тим, що в Україні нікого не хвилює занепад підприємства, - китайський інвестор "Мотор Січі" 09:30
Футбол, Гент - Динамо: де і коли дивитися матч плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА 09:19
Затори в Києві. Карта: Google Maps
Київ паралізували ранкові затори. Які вулиці варто об'їхати 09:00 Карта
Українські лікарі показали, як коронавірус змінює легені інфікованих 08:30
більше новин
Замість рідної "Свободи" - чужа "Перемога"? Ігор Мірошниченко шукає будь-які варіанти залишитися в Київраді, - ЗМІ 12:47
Укрбуд міг добудувати свої об'єкти. Його просто випатрали, — Максим Микитась 17:23
В Україні вперше провели змагання зі збирання сміття 13:59
Справа VAB Банку - це фантазії, це повний абсурд, - Писарук 11:17
"Бурісма" програла суд та визнала, що давала хабар Байдену 12:45 Документ
більше новин
Українські лікарі показали, як коронавірус змінює легені інфікованих 08:30
Україна стала другою в Європі за смертністю від коронавірусу за добу 15:19
Киянам радять не виходити з дому через задимлення в місті. Як вберегти себе 12:27
В українському підручнику для початкових класів зазначено, що Київ був заснований в XIX столітті 19:01
Смертність від коронавірусу в Україні за добу зросла майже в 2,5 раза 09:48 Інфографіка
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok