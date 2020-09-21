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  • Астрологи розповіли, які знаки зодіаку позбудуться проблем і розчарувань у кінці вересня
21 вересня 2020, понеділок, 08:30 7
Lifestyle 2020-09-21T09:45:02+03:00
Українські Новини
Астрологи розповіли, які знаки зодіаку позбудуться проблем і розчарувань у кінці вересня

Астрологи розповіли, які знаки зодіаку позбудуться проблем і розчарувань у кінці вересня

Елена Новикова
Гороскоп, Знаки зодіаку, Поради астролога, Прогноз астролога, гороскоп на осінь
Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

Тоді як астрологи спрогнозували, у яких знаків зодіаку настане біла смуга в другій половині вересня, Овни, Раки, Стрільці і Риби забудуть про проблеми та розчарування в кінці вересня. Астрологи розповіли докладніше про те, що чекає представників цих чотирьох знаків зодіаку.

Овен

Kінець вересня принесе довгоочікуване звільнення Овнам, які більшу частину першого осіннього місяця змушені були справлятися з проблемами і розбиратися з накопиченими старими питаннями. Tепер ж представники цього знаку зможуть зітхнути вільно і скинути з себе важкий тягар. Зірки запевняють, що в останній тиждень місяця Овни знову почнуть відчувати смак життя, повернеться інтерес до старих занять. Проблеми і розчарування відійдуть в сторону, а їх місце займуть кар'єрні виклики, захоплюючі завдання і нові хобі. Слідуйте за інтересами і прислухайтеся до внутрішнього голосу.

Рак

Вересень міг здатися Ракам напруженим і проблемним. Перш за все, багато часу пішло на суперечки і конфлікти з близькими людьми. Складалося враження, що кохана людина і родичі просто не хочуть почути представників цього знака. Та й самі Раки не скупилися на відповідні образи і причіпки. Але в кінці вересня зірки зупинять це протистояння. K зодіакальним представникам прийде розуміння, що сім'я повинна стояти в пріоритеті, вони почнуть приділяти близьким більше часу і уваги. Саме це послужить тим, що рідні також позбудуться агресії і стануть підтримувати всі ваші починання. Образи забудуться, а Раки отримають потужну підтримку.

Стрілець

Проблеми і розчарування накопичилися в житті Стрільця з тієї простої причини, що вони сповільнилися. Tак вже вийшло, що якась подія вибила представників цього знака з сідла і змусило тимчасово пригальмувати. Саме бездіяльність заважає добиватися серйозних успіхів. Але не турбуйтеся, адже в кінці вересня зірки розставлять все по своїх місцях. Стрільці ніби прокинуться і усвідомлюють, де опинилися. Очікується потужний приплив енергії, який висмикне зодіакальних представників з періоду стагнації і змусить активно просуватися вперед. Залишається тільки дивуватися тому, наскільки швидко Стрільці розберуться з усіма навалилися проблемами і почнуть хапатися за нові можливості і шанси, що ведуть до успіху.

Риби

Hепрості часи настали й в житті Риб, яким довелося зіткнутися з дійсно складною проблемою. Перед ними постала глобальна проблема, зодіакальні представники розгубилися, завмерли і не знали, як вчинити в конкретній ситуації. Однак фортуна посміхнеться Рибам і в цей раз, тому що знайдеться мудра людина, яка виведе зі складного становища або ж поділиться слушною порадою. Рибам слід прислухатися до більш досвідчених порадників і переймати їх мудрість, щоб більше не опинятися в подібному становищі.

Як повідомляли Українські Новини, астрологи спрогнозували,  які знаки зодіаку стануть щасливішими вже цієї осені.

Крім того, у цілому вересень прогнозували аномально спекотним.

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