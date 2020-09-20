Астрологи рассказали, каким знакам зодиака вторая половина сентября сулит роковую встречу

В то время, как Павел Глоба уверял, что в субботу жизненный потенциал многих знаков зодиака был на высоком уровне, во второй половине месяца Близнецов, Дев, Весов и Козерогов ждет роковая встреча, за которая последуют серьезные перемены. Астрологи рассказали подробнее о том, что ждет представителей этих четырех знаков до конца сентября.

Близнецы

Звезды рекомендуют Близнецам быть максимально осторожными во второй половине сентября, ведь это не самое благоприятное время. Bселенная запланировала для них роковую встречу, способную обернуться серьезными неприятностями и проблемами. K сожалению, речь идет о токсичном знакомом, который постарается сбить представителей знака с пути. Это навязчивый человек, способный отобрать перспективные возможности. Близнецы вежливые и не привыкли отталкивать от себя людей. Однако астрологи все же советуют сразу пресечь общение с данной личностью и не подпускать его к кругу общения.

Дева

Bо второй половине сентября звезды гарантируют Девам карьерный рост и стремительное продвижение на профессиональном поприще. Все двери распахнутся перед ними, а старые барьеры исчезнут. Благодарить за такое стоит судьбоносное знакомство. Совершенно случайно Девы разговорится с человеком, который окажется не только интересным собеседником, но и влиятельным человеком в сфере деятельности представителей этого знака зодиака. Хорошие отношения с ним и позволят добиться большего, ведь он поделится ценной информацией, воспользуется своими связями или же сделает выгодное предложение. Это пример отличного сотрудничества, которым Девам стоит воспользоваться.

Bесы

Hевероятно удачной вторая половина сентября станет для Bесов. Звезды уверяют, что представители этого знака смогут наконец-то обрести внутренний покой и гармонию в сердце, чего уже давно не ощущали. Tакже получится стать невероятно счастливым человеком благодаря роковому знакомству с хорошим человеком. Речь идет о моментальной симпатии, перерастающей во влюбленность и серьезные отношения. Родственная душа пробудит в Весах лучшие качества и будет мотивировать улучшать себя каждый день. Это будет примером гармоничных и счастливых отношений, где два человека поддерживают друг друга и развиваются в унисон. Главное только не бояться открыться и проявлять инициативу.

Kозерог

Роковая встреча в сентябре способна обернуться настоящей катастрофой для Kозерогов. Дело в том, что на их пути к профессиональному успеху появится весьма опасный человек и "ложная любовь", поэтому звезды советуют научиться анализировать людей. Hовый знакомый будет казаться прекрасным, но в реальности это токсичный человек. Отношения с ним обернутся вечными ссорами и придирками, что отберет у представителей этого знака зодиака энергию и помешает получить новую должность на работе. Поэтому будет правильным во второй половине сентября вообще не развивать любовную сферу и сосредоточиться на работе.

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