Астрологи розповіли, які знаки зодіаку стануть щасливішими цієї осені

Після того, як за гороскопом на четвер, 3 вересня, трьом знакам зодіаку астрологи прогнозували можливість позбудуться всіх тривог , астрологи зробили астрологічний прогноз на осінь, зазначивши, що зірки принесуть Тельцям, Близнюкам, Ракам, Скорпіонам і Рибам успіх майже у всіх сферах життя. Астрологи зробили докладний гороскоп та розповіли , що чекає представників цих знаків зодіаку в вересні-листопаді 2020 року.

Телець

На шляху Тельців останнім часом було багато перешкод, що нагадують чорну смугу, але вже у вересні-жовтні все зміниться на краще. Цієї осені представникам цього знаку зірки подарують успіх, в який спочатку буде складно повірити. Осінні дні пролетять швидко, але встигнуть огорнути щастям і благополуччям. Гармонійний період подарує можливість укласти вигідні фінансові операції. На шляху виявиться хороший прибуток, який дасть потужний імпульс до досягнення багатьох поставлених цілей.

Близнюки

Астрологи радять Близнюкам приурочити найважливіші справи і починання до осіннього періоду. У цьому випадку на них чекає не тільки успіх, але і всебічна допомога зірок і однодумців. Вересень, жовтень і листопад вдалі для великих бізнес-проєктів, створення сім'ї і нових починань. У Близнюків буде один обов'язок - бути щасливими. Найголовніше - не занурюватися в рутину. Адже восени з'явиться можливість зупинитися і прожити той самий момент. Кожен вихідний і навіть кава-брейк буде сповнений ідей, відкриттів, бажань і цілей, які будуть виконуватися самі собою. Установка "можу і зобов'язаний" перетвориться в "хочу і отримаю".

Рак

Початок осені буде енергетично нестабільним. Раки можуть відчувати емоційне безсилля або навіть падіння, що зашкодить їх цілісності. Але з'являться сили лавірувати і стабілізувати життєвий фон. Згодом все увійде в гармонію. У якийсь момент осені представники знаку зіткнуться з відчуттям, що життя скоро зміниться. І це передчуття не можна ігнорувати - це підказка згори, що сигналізує про зміни на краще. Зірки підкинуть Ракам кілька ідей про те, як стати щасливими. Потрібно стежити за появою знаків в звичайних речах і налаштувати внутрішній радар на прийом цих сигналів. Адже слідом за змінами прийде матеріальне багатство.

Скорпіон

Скорпіонам неймовірно пощастить на початку і вкінці осені. Активні планети наповнять життя позитивною енергією, яку з легкістю вийде направити на вирішення нагальних справ і трудомістких завдань. Покінчивши з тривалими проблемами, Скорпіони зможуть підбадьоритися. Головне - не розтратити сили даремно. Потрібно мати при собі чіткий план дій, наприклад, у вигляді карти бажань на осінь-2020 року, щоб встигнути за три місяці виконати все задумане і навіть більше. Може з'явитися якийсь тиск з боку зовнішнього світу, але найкраще спостерігати за змінами внутрішніми і нейтралізовувати негативні установки. Після відкриється внутрішній потік - Скорпіони знайдуть енергетичний ресурс для реалізації задуманого.

Риби

Риби будуть щасливі, тому що восени їм вдасться позбутися від багатьох нагальних проблем. Внутрішня сила додасть багато енергії. Представники знаку почнуть активно діяти в матеріальній та духовній сферах, а значить, події складуться так, як потрібно Рибам. Вдалий збіг обставин призведе до наповненості всіх аспектів життя. Астрологи радять діяти і не озиратися на минуле. В іншому випадку емоції битимуть через край і тягнути на дно емоційного кругообігу.

Як повідомляли Українські Новини, Павло Глоба запевняє, що у вересні чотири знака зодіаку забудуть про проблеми і труднощі .

Також астролог раніше спрогнозував що всім знакам зодіаку обіцяє вересень.

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