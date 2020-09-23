НБУ погодив кандидатуру Наумова на посаду голови правління Ощадбанку

Національний банк погодив кандидатуру Сергія Наумова на посаду голови правління державного Ощадного банку, тоді як Кабмін скасував обмеження з зарплати членам правління Приватбанку, Ощадбанку та Укрексімбанку.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"Національний банк 22 вересня погодив кандидатуру Сергія Наумова на посаду голови правління державного Ощадбанку за результатами розгляду пакета документів і співбесіди, проведеного правлінням НБУ", - йдеться в ньому.

Вказується, що в червні Наумов переміг у конкурсі на посаду голови правління Ощадбанку.

З вересня 2014 року він обіймає посаду голови правління Піреус Банку.

Як повідомляли Українські Новини, голова правління державного банку призначається і звільняється з посади наглядовою радою банку після проходження конкурсного відбору.

Термін повноважень голови правління становить п'ять років.

Голова правління вступає на посаду після надання письмової згоди Національним банком.

Тим часом, глава Національного банку Кирило Шевченко перебуває на робочому місці, а НБУ не замовляв послуг у громадських організацій з організації зустрічей за кордоном.

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