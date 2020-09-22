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22 вересня 2020, вівторок, 13:20 6
Економіка 2020-09-22T14:00:03+03:00
Українські Новини
Карантин і зниження попиту призвели до поглиблення падіння економіки, — НБУ

Карантин і зниження попиту призвели до поглиблення падіння економіки, — НБУ

Анна Рудык
НБУ, Карантин, Економіка, падіння економіки
НБУ
НБУ

Національний банк заявляє, що суворі карантинні обмеження і зниження попиту призвели до поглиблення падіння економіки, після того як експерти погіршили прогноз падіння економіки України.

Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"У 2-му кварталі поточного року реальний ВВП скоротився на 11,4% в річному вимірі. Жорсткі карантинні обмеження та зниження попиту призвели до поглиблення падіння економіки. Як наслідок, реальний ВВП удругому кварталі порівняно з першим кварталом зменшився на 9,9% в сезонно скоригованому вираженні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фактичне падіння економіки відповідало оцінці Національного банку, опублікованій в інфляційному звіті за липень 2020 року.

Вказується, що основним фактором поглиблення спаду ВВП очікувано стало скорочення внутрішнього попиту, яке обумовлене як прямим впливом жорстких карантинних обмежень на економічну діяльність, так і непрямим - через невизначеність щодо подальшого розвитку ситуації з пандемією.

Як наслідок, змінилися споживча поведінка громадян у бік зменшення купівлі товарів і послуг не першої необхідності та інвестиційна поведінка підприємств - у бік відстрочення бізнес-проєктів.

У результаті споживчі витрати домогосподарств скоротилися вперше з 2015 року (на 10,4% р/р).

Також вагомим чинником падіння ВВП стало падіння інвестицій, де валове нагромадження основного капіталу зменшилось на 22,3% р/р.

Скорочення інвестицій тривало внаслідок ослаблення зовнішнього і внутрішнього попиту, невизначеності законодавчого поля для окремих секторів, зокрема альтернативної енергетики, і подальшого розвитку з поширенням захворювання.

Фінансові результати підприємств залишалися гіршими за торішні, у тому числі через зростання витрат на епідеміологічний захист.

Обсяги експорту товарів і послуг скоротилися (на 9,0% р/р), проте значно меншими темпами, ніж імпорт.

Зазначається, що погіршення показників експорту було обумовлено спадом у сільському господарстві, слабким зовнішнім попитом, зокрема на чорні метали, і меншими обсягами транзиту газу, як і було передбачено угодою з "Газпромом" (Росія).

Водночас слабкий споживчий та інвестиційний попит зумовили стрімке скорочення імпорту (на 23,4% р/р), через що внесок чистого експорту до зміни ВВП був позитивним (8,3 п.п.).

У третьому кварталі 2020 року очікується поступове відновлення економіки. Цьому сприятимуть не тільки м'які умови карантину, а й посилення зовнішнього попиту та активізація внутрішнього споживання.

Однак економічну активність стримуватимуть збереження окремих обмежень в умовах адаптивного карантину, а також посилення ризиків подальшого зростання захворюваності на коронавірус.

Як повідомляли Українські Новини, S&P прогнозує падіння ВВП України на 6% в 2020 і курс гривні на кінець року 29 UAH /USD.

Також в проєкт держбюджету на 2021 рік закладають курс близько 29 UAH/USD.

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