У Польщі представили першу в світі "ефективну" вакцину від коронавірусу

Після інформації про те, що масова вакцинація населення планети очікується не раніше середини наступного року, в Польщі заявили про створення першої в світі ефективної вакцини проти коронавірусу нового типу SARS-CoV-2.

Як повідомляє Польське Радіо, відповідну заяву зробили представники фармацевтичної компанії Biomed Lublin з польського Любліна.

У компанії розповіли, що новий препарат був створений на основі плазми крові тих людей, які раніше вже змогли побороти COVID-19. Дана плазма містить антитіла, а вони здатні нейтралізувати коронавірус.

Ефективність препарату була перевірена в лабораторії Малопольського центру біотехнології в Кракові, а напередодні було завершено процес розливу першої партії вакцини, яку очікують клінічні випробування.

Випробування нового препарату заплановані в Любліні, Битомі, Білостоці та Варшаві. За оцінками розробників, для цього буде потрібно кілька місяців, після чого Польща першою у світі отримає вакцину від коронавірусу.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Кабінет Міністрів запропонував парламенту передбачити 2,6 млрд гривень на закупівлю вакцини від COVID-19 в бюджеті країни на 2021 рік.

Також повідомлялося, що глава МОЗ Максим Степанов назвав кількість вакцин, які можуть бути зроблені на українських підприємствах протягом року.

Крім того, в Румунії заявили про неготовність закуповувати вакцину від коронавірусу російського виробництва, оскільки препарат не пройшов міжнародну перевірку.

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