Степанов розповів, скільки вакцин на рік зможе виробляти Україна в разі їх розробки

Міністерство охорони здоров'я допускає можливість виробництва на вітчизняних фармацевтичних підприємствах вакцин проти коронавірусної інфекції (COVID-19) в разі їх розробки, тоді як в світі прогнозують, що серійне виробництво вакцини від коронавірусу має розпочатися на початку 2021 .

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"Якщо ми говоримо про виробництво вакцин, ми дійсно зараз розглядаємо ці можливості, ми поспілкувалися з нашими великими фармпідприємствами, які мають відповідні лінії із виробництва вакцин, це на кількох наших підприємствах. Щодо потужностей... я думаю, що близько 30-40 млн доз на рік вони можуть вже виробляти, і це тільки одне з наших потужних фармпідприємств, тобто потужність цієї лінії. Ми рухаємося в цьому напрямку, ми говоримо про те, що у нас є лінії, які сертифіковані за стандартами GMP, і ми готові зробити таку колаборації з великими світовими компаніями, з якими ми зараз ведемо переговори з постачання вакцин в Україні" , - сказав він.

Як повідомляли Українськi Новини, головний санлікар України заявив, що в світі є розробки вакцин від коронавірусу кращі, ніж російська.

Водночас вчені заявили, що Оксфордську вакцину від коронавірусу можуть випустити цього року.

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