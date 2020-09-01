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01 вересня 2020, вівторок, 09:02 10
Медицина 2020-09-01T11:00:03+03:00
Українські Новини
Степанов розповів, скільки вакцин на рік зможе виробляти Україна в разі їх розробки

Степанов розповів, скільки вакцин на рік зможе виробляти Україна в разі їх розробки

Елена Новикова
Коронавірус, коронавірус в Україні, Covid-19, Вакцина від коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Міністерство охорони здоров'я допускає можливість виробництва на вітчизняних фармацевтичних підприємствах вакцин проти коронавірусної інфекції (COVID-19) в разі їх розробки, тоді як в світі прогнозують, що серійне виробництво вакцини від коронавірусу має розпочатися на початку 2021.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"Якщо ми говоримо про виробництво вакцин, ми дійсно зараз розглядаємо ці можливості, ми поспілкувалися з нашими великими фармпідприємствами, які мають відповідні лінії із виробництва вакцин, це на кількох наших підприємствах. Щодо потужностей... я думаю, що близько 30-40 млн доз на рік вони можуть вже виробляти, і це тільки одне з наших потужних фармпідприємств, тобто потужність цієї лінії. Ми рухаємося в цьому напрямку, ми говоримо про те, що у нас є лінії, які сертифіковані за стандартами GMP, і ми готові зробити таку колаборації з великими світовими компаніями, з якими ми зараз ведемо переговори з постачання вакцин в Україні" , - сказав він.

Як повідомляли Українськi Новини, головний санлікар України заявив, що в світі є розробки вакцин від коронавірусу кращі, ніж російська.

Водночас вчені заявили, що  Оксфордську вакцину від коронавірусу можуть випустити цього року. 

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