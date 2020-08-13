Президент Румунії заявив, що країна не стане купувати російську вакцину від коронавірусу

Румунія заявила про те, що не буде купувати російську вакцину від коронавірусу, оскільки та не проходила міжнародну перевірку. Про це 13 серпня сказав президент Румунії Клаус Йоханніс, повідомляє digi24.ro.

"Зараз в Євросоюзі немає схваленої вакцини проти коронавірусу. А оголошена Росією вакцина не пройшла міжнародну перевірку", - пояснив румунський президент, чому країна не замовляти російську вакцину.

Він також додав, що Румунія як член ЄС буде закуповувати вакцину в європейських організацій.

"ЄС підтримує кілька дослідницьких проєктів, і ми сподіваємося, що найближчим часом в ЄС з'явиться вакцина. Румунія теж в цьому бере участь - ми записалися на перші 10 млн вакцин, коли вони з'являться в ЄС ", - додав він.

Також президент Молдови Ігор Додон заявив, що Молдова зацікавлена ​​в отриманні російської вакцини від коронавірусу. А в Німеччині реєстрацію російської вакцини від коронавірусу назвали "ризикованим експериментом на людях" .

Як повідомляли Українські Новини, Оксфордську вакцину від коронавірусу можуть випустити в цьому році.

Крім того, США хочуть отримати вакцину від COVID-19 до початку виборів. У процес розробки може втрутитися політика.