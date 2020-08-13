підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • Президент Румунії заявив, що країна не стане купувати російську вакцину від коронавірусу
13 серпня 2020, четвер, 16:37 8
Світ 2020-08-13T18:15:02+03:00
Українські Новини
Президент Румунії заявив, що країна не стане купувати російську вакцину від коронавірусу

Президент Румунії заявив, що країна не стане купувати російську вакцину від коронавірусу

Елизавета Кесельман
Коронавірус в Румунії, Вакцина від коронавірусу, коронавірус у світі
Вакцина. Фото: world-fact.ru
Вакцина. Фото: world-fact.ru

Румунія заявила про те, що не буде купувати російську вакцину від коронавірусу, оскільки та не проходила міжнародну перевірку. Про це 13 серпня сказав президент Румунії Клаус Йоханніс, повідомляє digi24.ro.

"Зараз в Євросоюзі немає схваленої вакцини проти коронавірусу. А оголошена Росією вакцина не пройшла міжнародну перевірку", - пояснив румунський президент, чому країна не замовляти російську вакцину.

Він також додав, що Румунія як член ЄС буде закуповувати вакцину в європейських організацій.

"ЄС підтримує кілька дослідницьких проєктів, і ми сподіваємося, що найближчим часом в ЄС з'явиться вакцина. Румунія теж в цьому бере участь - ми записалися на перші 10 млн вакцин, коли вони з'являться в ЄС ", - додав він.

Також президент Молдови Ігор Додон заявив, що Молдова зацікавлена ​​в отриманні російської вакцини від коронавірусу. А в Німеччині реєстрацію російської вакцини від коронавірусу назвали "ризикованим експериментом на людях" .

Як повідомляли Українські Новини, Оксфордську вакцину від коронавірусу можуть випустити в цьому році.

Крім того, США хочуть отримати вакцину від COVID-19 до початку виборів. У процес розробки може втрутитися політика.

Більше новин про: Коронавірус в Румунії Вакцина від коронавірусу коронавірус у світі

Список країн, відкритих для українців, збільшився на 4 до 42
У Києві вже понад 10 тис. випадків коронавірусу. За добу — 133 нових хворих
Новини
Денісова зажадала від Білорусі повернути затриманих українців додому 18:17
Скандал навколо будівництва кільцевої дороги: "Укравтодор" кинув китайську Poly Changda, — Наумович 18:08
МЗС Росії вперше відреагував на протести в Білорусі, заявивши про зовнішнє втручання 17:55
Богуслаєв знищує "Мотор Січ", Уруський повинен за це відповісти, – заступник голови комітету Ради з фінансів 17:52
Гривня продовжує зміцнюватися. Курс нацвалюти на міжбанку в четвер 17:27
більше новин
Верещук: будівництво Київської обхідної дороги розпочнеться в 2021 р. 20:46
Експерт оцінив шанси Притули на виборах: стане мером, коли Вакарчук стане президентом 15:02
"Всі на робочих місцях": в ОАСК прокоментували оголошення п'ятьох суддів в розшук 12:04
Партія
"Наш край" Сумщини на чолі з Деркачем візьме участь у виборах до рад усіх рівнів 13:55 Фото
Скандал навколо будівництва кільцевої дороги: "Укравтодор" кинув китайську Poly Changda, — Наумович 18:08
більше новин
Український розвідник загинув на Донбасі при виконанні бойового завдання 08:48
В Україні кількість нових випадків COVID-19 зростає другий день поспіль 09:27
Затримання на хабарі в мільйон.
У Києві затримали організатора схеми розкрадання зерна з Держрезерву на мільйонному хабарі 18:47
Нобелівська лауреатка Алексієвич закликала Лукашенка піти у відставку 08:59
В Україні новий антирекорд — на коронавірус захворіли 1 592 людини за добу 09:16
більше новин
Держдача, на яку переїхав Зеленський, обходиться бюджету в 3,5 млн грн. — Офіс президента
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok