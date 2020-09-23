Нацбанк знизив офіційний курс долара на четвер

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 24 вересня, на 1,85 коп. до 28,1874 UAH/USD у той час, як долар для платіжних карт почав дешевшати

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 23 вересня, на 0,37 коп. до 28,2059 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 35,8826 1 долар США 28,1874 1 швейцарський франк 30,5969 10 ієн 2,6803 10 російських рублів 3,6658 1 євро 32,9609

Як повідомляли Українські Новини, експерти впевнені, що до 2021 року долар не перевищить позначку в 29 грн/долар. Але що буде з курсом у 2021 році, залежить від економічних показників: попиту на українські товари в світі, які експортуються постійно.

Крім того, Шмигаль заявляє, що в проєкт державного бюджету на 2021 рік закладається курс близько 29 UAH/USD.

Тим часом за тиждень з 11 до 18 вересня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 26,36 коп. до 28,2262 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 26,69 коп. до 28,0009 UAH/USD

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