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23 вересня 2020, середа, 17:18 7
Фінанси 2020-09-23T18:45:03+03:00
Українські Новини
Нацбанк знизив офіційний курс долара на четвер

Нацбанк знизив офіційний курс долара на четвер

Валерия Драгомирова
НБУ, Курс валют, Нацбанк, курс долара, Гривня, Долар, Офіційний курс
Курс долара
Курс долара

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 24 вересня, на 1,85 коп. до 28,1874 UAH/USD у той час, як долар для платіжних карт почав дешевшати.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 23 вересня, на 0,37 коп. до 28,2059 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 35,8826
1 долар США 28,1874
1 швейцарський франк 30,5969
10 ієн 2,6803
10 російських рублів 3,6658
1 євро 32,9609

Як повідомляли Українські Новини, експерти впевнені, що до 2021 року долар не перевищить позначку в 29 грн/долар. Але що буде з курсом у 2021 році, залежить від економічних показників: попиту на українські товари в світі, які експортуються постійно. 

Крім того, Шмигаль заявляє, що в проєкт державного бюджету на 2021 рік закладається курс близько 29 UAH/USD.

Тим часом за тиждень з 11 до 18 вересня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 26,36 коп. до 28,2262 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 26,69 коп. до 28,0009 UAH/USD

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