У дитсадках Києва 15 груп закриті на карантин через коронавірус

оки в Тернопільській області зупинено роботу шкіл і дитячих садів у цілому районі иїв закрив один дитсадок на карантин через коронавируса, 4 дитсадки відновили роботу після ремонту, п

Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передають Українські Новини.

За його словами, 15 груп в дитсадках закриті через карантин.

Один дитсадок закритий на карантин в Святошинському районі Києва.

"4 дитсадки відкрилися після проведення там ремонтів", - зазначив мер.

Заповнення дитсадків - 54%.

Також Кличко повідомив, що Київ закупив для потреб педагогів 40 тис. Захисних щитків.

Як повідомляли Українськi Новини, кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві 22 вересня в порівнянні з попередньою добою збільшилася на 307 осіб до 20 335, померлих - на 5 до 330.

А в Київській області кількість нових випадків COVID-19 почала знижуватися .

Крім того, 22 вересня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 3 497 до 184 734 , кількість померлих від захворювання - на 63 людини до 3 705 порівняно з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків захворювання збільшилася на 21,3%, нових летальних випадків - на 6,8%.

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