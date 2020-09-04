Кабмін має намір почати введення накопичувальної системи пенсійного страхування з 2021 рок

Денис Шмигаль заявив, що у 2021 році планується введення накопичувальної системи пенсійного страхування. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль

Денис Шмигаль заявив, що у 2021 році планується введення накопичувальної системи пенсійного страхування. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль

Кабінет Міністрів має намір почати введення накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування з 2021 року слідом за підвищенням пенсій з 1 вересня.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав у інтерв'ю телеканалу "Україна 24", передають Українські Новини.

"У наступному році плануємо і дуже хочемо ввести накопичувальну систему. Вона не буде такої шоковою, ця реформа.

Але ми хочемо почати в експериментальному режимі робити персоналізовані накопичення для людей - 2% від єдиного соціального внеску, 2% від платежів, які сплачує людина, фіксувати на прізвище і таким чином почати третій етап пенсійної реформи, коли пенсії будуть персоніфіковані ", — сказав Шмигаль.

Він зазначив, що пенсійна реформа — це єдиний шлях забезпечити українців гідними пенсіями.

Шмигаль сказав, що в цьому році підвищення пенсій більше не планується.

У 2021 році уряд продовжить роботу з індексації пенсій і зробить доплати до пенсій громадянам, яким більш ніж 75 років.

Як повідомляли Українські новини, у Пенсійному фонді України роз'яснили, що не перебуваючи в трудових відносинах, можна заробити собі страховий стаж.

Також на виплату пенсій у серпні ПФУ направив понад 39 мільярдів гривень.

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