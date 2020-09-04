підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Кабмін
  • Кабмін має намір почати введення накопичувальної системи пенсійного страхування з 2021 рок
04 вересня 2020, пʼятниця, 22:09 10
Кабмін 2020-09-04T23:00:01+03:00
Українські Новини
Кабмін має намір почати введення накопичувальної системи пенсійного страхування з 2021 рок

Кабмін має намір почати введення накопичувальної системи пенсійного страхування з 2021 рок

Александр Савич
Прем'єр-міністр України, пенсія, Денис Шмигаль, накопичувальні пенсії
Денис Шмигаль заявив, що у 2021 році планується введення накопичувальної системи пенсійного страхування. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль
Денис Шмигаль заявив, що у 2021 році планується введення накопичувальної системи пенсійного страхування. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль

Кабінет Міністрів має намір почати введення накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування з 2021 року слідом за підвищенням пенсій з 1 вересня.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав у інтерв'ю телеканалу "Україна 24", передають Українські Новини.

"У наступному році плануємо і дуже хочемо ввести накопичувальну систему. Вона не буде такої шоковою, ця реформа.

Але ми хочемо почати в експериментальному режимі робити персоналізовані накопичення для людей - 2% від єдиного соціального внеску, 2% від платежів, які сплачує людина, фіксувати на прізвище і таким чином почати третій етап пенсійної реформи, коли пенсії будуть персоніфіковані ", — сказав Шмигаль.

Він зазначив, що пенсійна реформа — це єдиний шлях забезпечити українців гідними пенсіями.

Шмигаль сказав, що в цьому році підвищення пенсій більше не планується.

У 2021 році уряд продовжить роботу з індексації пенсій і зробить доплати до пенсій громадянам, яким більш ніж 75 років.

Як повідомляли Українські новини, у Пенсійному фонді України роз'яснили, що не перебуваючи в трудових відносинах, можна заробити собі страховий стаж.

Також на виплату пенсій у серпні ПФУ направив понад 39 мільярдів гривень.

Більше новин про: Прем'єр-міністр України пенсія Денис Шмигаль накопичувальні пенсії

Сьогодні Шмигаль дасть онлайн пресконференцію з на...
У проект держбюджету-2021 закладається курс близьк...
Пенсія для учасників бойових дій. На що можуть роз...
Як отримувати більшу пенсію в Україні: експерт наз...
Середня зарплата суддів Верховного Суду за липень - понад півмільйона гривень
Суд заарештував танкер "Делфі"
Новини
Шмигаль за скасування обмежень на зарплати керівників і членів наглядових рад держпідприємств і банків 22:30
Кабмін має намір почати введення накопичувальної системи пенсійного страхування з 2021 рок 22:09
У проект держбюджету-2021 закладається курс близько 29 UAH/USD, — прем'єр 21:47
68 дітей отруїлися в школі Рівненської області 21:35
Військовослужбовці ЗСУ сплять на автовокзалі. Фото: provce.ck.ua
Не попередили про приїзд. У Черкасах новобранці ЗСУ ночували на вокзалі 21:24
більше новин
Посольство США відстежувало опонентів Байдена, — Fox News 18:16
Хустини з принтами Батьківщини-матері: авторська колекція художниці ZINAIDA була презентована на UFW No Season 17:54
"Гільдія кінематографістів Одеси" заявляє про незаконність приватизації "Одеської кіностудії" і вимагає її повернення державі 12:11
Музей Бекетова
Ярославський допоміг відреставрувати Музей Бекетова ХНУГХ 19:38
Семиноженко – у Харкові, Червоненко – в Одесі, Куліченко – у Дніпрі, – "Наш край" презентував команду на вибори 15:36
більше новин
"Гільдія кінематографістів Одеси" заявляє про незаконність приватизації "Одеської кіностудії" і вимагає її повернення державі 12:11
Вихованець Київської МАН отримав "срібло" на фестивалі інженерних наук в Тунісі 09:00
Рожкова в серпні отримала понад 300 тис. гривень зарплати 12:19
Кабмін пропонує Зеленському надати його батькові довічну стипендію 10:23
Лікарів змушують приховувати коронавірус на роботі, щоб не покарали всю лікарню, - Офіс президента 15:23
більше новин
МОЗ оновило список країн "червоної" і "зеленої" зони
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok