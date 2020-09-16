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16 вересня 2020, середа, 19:33 8
Європа 2020-09-16T19:57:56+03:00
Українські Новини
Лукашенко заявив, що Україна готує знищення Білорусі

Лукашенко заявив, що Україна готує знищення Білорусі

Александр Савич
Білорусь, Олександр Лукашенко, Українсько-білоруські відносини
Олександр Лукашенко. Фото: gordonua.com
Олександр Лукашенко. Фото: gordonua.com

Олександр Лукашенко заявив, що Україна знаходиться серед країн, які хочуть знищити Білорусь пілся того, як порівняв Україну з Лівією. Про це повідомляє Белта.

У середу, 16 вересня, Лукашенко під час однієї із зустрічей з громадянами Білорусі розповів про те, що істинним задумом його опонентів, на його думку, є знищення Білорусі.

Серед країн, які бажають цього, а також діють для "дестабілізації" ситуації в Білорусі, Лукашенко назвав і Україну.

"Щоб одразу зняти всі маски, назвемо цих гравців поіменно. На рівні світових центрів це перш за все Сполучені Штати Америки, конкретніше - їх мережу фондів з підтримки так званої демократії. На європейському континенті активно діяли американські сателіти: Польща, Литва, Чехія і, на жаль, наша Україна", - сказав Лукашенко.

Він також заявив, що ці країни протягом останніх 10 років готувалися до "нинішнього часу Ч".

Кожна з цих країн, на думку Лукашенка, виконувала свою певну роль.

"Україна, незважаючи на нашу незмінну її підтримку (наприклад, в питаннях територіальної цілісності та й по інших), всупереч духу наших взаємин стала форпостом політичних провокацій ", - заявив Лукашенко.

Як повідомляли Українські новини, Лукашенко вимагав у України "повернути" білоруських опозиціонерів.

Також Верховна Рада не визнала результати виборів в Білорусі .

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