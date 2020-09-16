Лукашенко заявив, що Україна готує знищення Білорусі

Олександр Лукашенко заявив, що Україна знаходиться серед країн, які хочуть знищити Білорусь пілся того, як порівняв Україну з Лівією. Про це повідомляє Белта. У середу, 16 вересня, Лукашенко під час однієї із зустрічей з громадянами Білорусі розповів про те, що істинним задумом його опонентів, на його думку, є знищення Білорусі. Серед країн, які бажають цього, а також діють для "дестабілізації" ситуації в Білорусі, Лукашенко назвав і Україну. "Щоб одразу зняти всі маски, назвемо цих гравців поіменно. На рівні світових центрів це перш за все Сполучені Штати Америки, конкретніше - їх мережу фондів з підтримки так званої демократії. На європейському континенті активно діяли американські сателіти: Польща, Литва, Чехія і, на жаль, наша Україна", - сказав Лукашенко. Він також заявив, що ці країни протягом останніх 10 років готувалися до "нинішнього часу Ч". Кожна з цих країн, на думку Лукашенка, виконувала свою певну роль. "Україна, незважаючи на нашу незмінну її підтримку (наприклад, в питаннях територіальної цілісності та й по інших), всупереч духу наших взаємин стала форпостом політичних провокацій ", - заявив Лукашенко. Як повідомляли Українські новини, Лукашенко вимагав у України "повернути" білоруських опозиціонерів. Також Верховна Рада не визнала результати виборів в Білорусі .