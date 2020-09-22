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22 вересня 2020, вівторок, 11:41 7
Силові структури 2020-09-22T13:45:03+03:00
Українські Новини
За добу більш ніж у 120 правоохоронців виявили коронавірус

За добу більш ніж у 120 правоохоронців виявили коронавірус

Ольга Фандорина
МВС України, Правоохоронці, Коронавірус, Хворі на коронавірус, коронавірус у правоохоронців
Поліція. Фото: zn.ua
Поліція. Фото: zn.ua

За минулу добу серед правоохоронців зареєстровано 124 нових випадки коронавірусу.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 22 вересня, зареєстровано 124 правоохоронця, які хворіють на COVID-19. Найбільша кількість заражень зафіксовано в Харківській області -12 осіб, Дніпропетровській - 9, Житомирській - 9 та у м.Києві - 25 випадків", — сказано в ньому.

Всього за час епідемії серед правоохоронців підтвердили 4 849 випадків COVID-19.

Одужали 4 357 осіб, летальних випадків — 13.

Як повідомляли Українськi Новини, за вихідні коронавірус  виявили у 148 правоохоронців  МВС.

Раніше Кабмін змінив критерій віднесення регіонів до "червоної зони" епіднебезпеки.

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