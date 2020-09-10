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10 вересня 2020, четвер, 15:03 10
Економіка 2020-09-10T16:00:03+03:00
Українські Новини
Україна встановила рекорд з експорту соняшникової олії в 2019/2020

Україна встановила рекорд з експорту соняшникової олії в 2019/2020

Елена Литвин
експорт товарів, експорт олії, Олія
Олія соняшникова. Фото: pixabay
Олія соняшникова. Фото: pixabay

Україна збільшила експорт соняшникової олії на 10,2% до 6,68 млн т за 4,9 млрд доларів в 2019/2020 маркетинговому році (вересень 2019 - серпень 2020) порівняно з минулим роком, встановивши новий рекорд експорту. Водночас Україна збільшила експорт свинини з початку 2020 року.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укроліяпром", передають Українські Новини.

"Експорт соняшникової олії досяг рекордної позначки в 6,68 млн т на 4,9 млрд доларів (зростання відповідно 110,2% та 117%)", - сказано в ньому.

В цілому за вказаний період Україна збільшила експорт основних видів рослинних олій на 16,9% до 5,28 млрд доларів.

Експорт оліїЕкспорт олії

Зокрема, рапсової олії було експортовано 184 тис. тонн, соєвої - 335 тис. тонн.

Як повідомляли Українськi Новини, 7 українських компаній отримали  дозвіл на постачання меду в Саудівську Аравію .

Раніше МХП почала експорт курячого жиру в Перу. Контейнерна партія 60 тонн курячого жиру була реалізована на експорт.

Тим часом в 2019 році Україна побила 5-річний рекорд з експорту яблук .

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