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08 вересня 2020, вівторок, 09:40 10
Економіка 2020-09-08T11:45:02+03:00
Українські Новини
Україна збільшила експорт свинини на 31% з початку 2020

Україна збільшила експорт свинини на 31% з початку 2020

Елена Литвин
м'ясо, Експорт, експорт свинини
Свинина. Фото: zerno-ua.com
Свинина. Фото: zerno-ua.com

В січні-серпні 2020 року Україна збільшила експорт свинини на 31% до 1,85 тис. тонн за 4,2 млн доларів порівняно з аналогічним періодом минулого року у той час як в Україні скоротився обсяг зовнішньої торгівлі товарами.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Свинарі України", передають Українські Новини.

"За січень-серпень за кордон вивезли 1,85 тис. тонн свинини сукупною вартістю 4,2 млн доларів. Це на 31% перевищує обсяги, експортовані у відповідний період минулого року, а обсяги отриманої валютної виручки виросли більш ніж на третину", - сказано в ньому.

Зазначається, що основними каналами збуту для свинини залишаються ОАЕ і Гонконг, частка поставок до цих країн збільшена з 50% до 80%.

При цьому експорт в Гонконг збільшився в 1,6 раза, а в ОАЕ - в 2,25 раза.

Крім того, за 8 місяців Україна збільшила експорт морожених свинячих субпродуктів в 2 рази до 4,37 тис. тонн сукупною вартістю 2,34 млн, чому сприяло збільшення відвантажень в Гонконг в 3 рази до 2,7 тис. тонн.

Водночас за вказаний період Україна імпортувала 16,3 тис. тонн свинини, що відповідає обсягу надходження свинини з-за кордону за відповідний період минулого року.

Як повідомляли Українськi Новини, 7 українських компаній отримали дозвіл на постачання меду в Саудівську Аравію .

Мінекономіки погодило з учасниками зернового ринку  граничний обсяг експорту пшениці .

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