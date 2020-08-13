Фермери хочуть вирощувати в Україні втричі більше лохини

В Україні площі під лохиною в ягідних господарствах збільшаться втричі в найближчі 5 років в той час, як українські фермери не планують збільшувати посівні площі під гречкою.

Такий прогноз директор ТОВ "Брусвяна" (Україна, Житомирська область), що займається виробництвом саджанців плодово-ягідних культур, Ліліана Дмитрієва, повідомляє ресурс East-fruit.

Вона розповіла, що в останні 5 років торговельні мережі особливо цікавляться українською лохиною. Сьогодні в країні під цією ягодою зайнято близько 3 тис. га і площі під нею збільшаться втричі протягом наступних 5 років.

За словами Дмитрієвої, успіх вирощування ягід залежить від окремого регіону, де вирощуються ті чи інші сорти ягід. В Україні ягоди можуть рости в будь-якому регіоні, але вони різної якості.

Високу ціну на ягоди в цьому році фахівець з ягід пояснила погодою: багато плантацій були пошкоджені травневими заморозками і дощами в червні.

Як повідомляли Українські Новини, ціни на огірки поповзли вгору через дефіцит товару. Місцеві тепличні комбінати на сьогоднішній день можуть поставляти дуже обмежені обсяги огірків на ринок з огляду на перехідного періоду між сезонами.

Тим часом, ціни на помідори на Півдні країни знизилися до мінімального рівня в 2020 році і вже нижче цін на огірки.