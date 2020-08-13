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13 серпня 2020, четвер, 07:00 12
Бізнес 2020-08-13T11:00:03+03:00
Українські Новини
Фермери хочуть вирощувати в Україні втричі більше лохини

Фермери хочуть вирощувати в Україні втричі більше лохини

Кира Молчанова
ціни на ягоди, лохина
Лохина. Фото: pixabay
Лохина. Фото: pixabay

В Україні площі під лохиною в ягідних господарствах збільшаться втричі в найближчі 5 років в той час, як українські фермери не планують збільшувати посівні площі під гречкою.

Такий прогноз директор ТОВ "Брусвяна" (Україна, Житомирська область), що займається виробництвом саджанців плодово-ягідних культур, Ліліана Дмитрієва, повідомляє ресурс East-fruit.

Вона розповіла, що в останні 5 років торговельні мережі особливо цікавляться українською лохиною. Сьогодні в країні під цією ягодою зайнято близько 3 тис. га і площі під нею збільшаться втричі протягом наступних 5 років.

За словами Дмитрієвої, успіх вирощування ягід залежить від окремого регіону, де вирощуються ті чи інші сорти ягід. В Україні ягоди можуть рости в будь-якому регіоні, але вони різної якості.

Високу ціну на ягоди в цьому році фахівець з ягід пояснила погодою: багато плантацій були пошкоджені травневими заморозками і дощами в червні.

Як повідомляли Українські Новини, ціни на огірки поповзли вгору через дефіцит товару. Місцеві тепличні комбінати на сьогоднішній день можуть поставляти дуже обмежені обсяги огірків на ринок з огляду на перехідного періоду між сезонами.

Тим часом, ціни на помідори на Півдні  країни знизилися до мінімального рівня  в 2020 році і вже нижче цін на огірки.

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