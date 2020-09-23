Тариф на виклик "швидкої" може зрости в 2,5 раза

Міністерство охорони здоров'я має намір виплатити підвищені зарплати медичним працівникам уже в кінці вересня. розраховує підняти тариф на екстрену медичну допомогу в 2,5 рази до 412 гривень у 2021 році, також відомство

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"У нашому бюджетному запиті, який ми подавали в Міністерство фінансів, ми пропонуємо суттєво збільшити оплату екстреної медичної допомоги з боку держави. Ми хочемо підняти тариф з 164 гривень до 412 гривень", - сказав він.

За словами Степанова, в такий тариф закладена зарплата лікаря екстреної медичної допомоги в розмірі 20-22 тис. гривень, фельдшера - близько 17 тис. гривень, водія - не менше ніж 12 тис. гривень.

Крім того, в тарифі враховано вартість всіх необхідних ліків і медичних виробів, якими має бути забезпечена екстрена допомога.

Також в наступному році МОЗ має намір впровадити індикатори якості, за якими буде оцінюватися робота бригад: час доїзду, маршрутизація пацієнтів.

Як повідомляли Українськi Новини, Міністерство охорони здоров'я просило виділити 225 млрд гривень на програму медичних гарантій при підготовці проєкту державного бюджету на 2021 рік. При цьому в проєкті держбюджету закладено збільшення фінансування програми медичних гарантій на 71,4% до 123,4 млрд гривень.

Також МОЗ планує ввести новий принцип виклику швидкої допомоги .

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