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22 вересня 2020, вівторок, 19:12 9
Медицина 2020-09-22T21:00:02+03:00
Українські Новини
Лікарі отримають підвищену зарплату в кінці вересня, - МОЗ

Лікарі отримають підвищену зарплату в кінці вересня, - МОЗ

Валерия Драгомирова
МОЗ, Лікарі, Міністерство охорони здоров’я України, Коронавірус, Доплати медикам
Лікарі. Фото: Pixabay
Лікарі. Фото: Pixabay

Міністерство охорони здоров'я уже в кінці вересня має намір виплатити підвищені зарплати медичним працівникам.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента за результатами наради глави держави з представниками Кабінету Міністрів з питань виконання заходів щодо забезпечення медичної галузі всім необхідним для протидії COVID-19 і актуалізації протиепідемічних дій, передають Українські Новини.

На питання Зеленського про терміни підвищення зарплат медиків, які в умовах епідемії коронавірусу героїчно рятують людські життя, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що лікарі отримають підвищену зарплату в кінці вересня.

Він розповів, що зараз Національна служба здоров'я підписує договори з 1 600 лікарнями, з третиною закладів угоди вже укладені.

Степанов зазначив, що на це підвищення додатково виділено 6 млрд гривень до кінця року.

"Ми обіцяли медикам фінансові поліпшення. Ми несемо за це відповідальність. Я очікую, що уряд буде виконувати свої обіцянки перед Україною", - сказав Зеленський.

Президент звернувся до міністра охорони здоров'я з вимогою пояснити, чому до цих пір не витрачено 100 млн гривень, передбачених в бюджеті на закупівлю апаратів штучної вентиляції легенів.

Крім того, з 2,9 млрд гривень, виділених на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту, витрачено лише 514 тис. гривень, а також до цих пір не придбано обладнання для приймальних відділень опорних лікарень, на яке було виділено 5,3 млрд гривень.

"Уже в жовтні будуть готові перші 120 прийомних відділень з більш ніж 200, які ми обіцяли. Відділення будуть, а техніки в них - немає", - сказав Зеленський.

Також Президент зазначив, що в бюджеті повинні бути закладені гроші на створення сучасної біологічної лабораторії в Україні, де будуть працювати над розробкою вакцин кращі вітчизняні вчені.

Як повідомляли Українськi Новини, Офіс президента заявив, що головні лікарі низки медичних установ в Україні іноді змушують персонал приховувати інфікування на роботі коронавірусом, оскільки бояться адміністративного покарання для лікарень.

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