МОЗ планує ввести новий принцип виклику швидкої допомоги

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував плани МОЗ щодо зміни принципу виклику швидкої допомоги після заяви про те, що близько 67% бригад "швидкої" не вкладаються в норматив приїзду з часу . Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я.

Новий принцип екстериторіальності дозволить бригадам швидкої допомоги здійснювати виїзди без прив'язки до області. Під час брифінгу Степанов сказав, що це питання міністерство планує закрити вже в цьому році.

"У випадку, якщо машина швидкої допомоги знаходиться поруч з іншою областю, вона зможе виїжджати туди надавати медичну допомогу", – сказав міністр.

За його словами, вже розроблений алгоритм, який дозволить диспетчеру відправляти бригаду на найближчий виклик без прив'язки до області.

"Ця система вже відпрацьована в багатьох областях. І там, де вона запрацювала на повну, ми бачимо суттєве зменшення часу проїзду на відповідний виклик", – підсумував Степанов.

Як повідомляли Українські Новини, МОЗ поділив виклики швидкої допомоги на категорії.

Крім того, у Києві швидка не встигла до людини через встановлений шлагбаум.