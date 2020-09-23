підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.75 33.35
˟
ONLINE
23.09.20 11:00 Пресс-конференция: "Агро МММ: структуры экс-нардепа Вадима Нестеренко готовятся обмануть кредиторов почти на 50 миллионов долларов?"

23 вересня 2020, середа, 08:03 29
Суспільство 2020-09-23T09:15:01+03:00
Українські Новини
Сьогодні 196-й день карантину, до його закінчення залишилося 39 днів

Сьогодні 196-й день карантину, до його закінчення залишилося 39 днів

Надежда Комендантова
Карантин, Коронавірус, Covid-19, ковід
Карантин. Фото: Pixabay
Карантин. Фото: Pixabay

Сьогодні, 23 вересня, в Україні почався 196-й день карантину через епідемію коронавірусної інфекції COVID-19, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня, тоді як смертність від коронавірусу зросла вдвічі.

На засіданні Кабміну 26 серпня було прийнято рішення про продовження адаптивного карантину до 31 жовтня.

До цієї дати залишилося 39 днів.

Згідно з новими нормами, в залежності від епідемічної ситуації області будуть розділені на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони.

Критеріями поділу залишаться заповненість ліжок, відведених під госпіталізацію хворих на коронавірусну інфекцію в лікарнях, кількість тестувань на 100 тис. населення, динаміка збільшення кількості нових випадків, коефіцієнт виявлення захворювання. Згідно з опублікованою Міністерством охорони здоров'я інфографіку, в "зеленій зоні" необхідно користуватися масками, також там діє обмеження на проведення масових заходів (не більше ніж 1 людина на 5 кв. м), на заповненість кінотеатрів (50% від загальної кількості місць) і на перевезення пасажирів (тільки сидячі місця).

В "жовтій зоні" до вищевказаних обмежень додається заборона на відвідування установ, де можуть перебувати люди похилого віку.

В "помаранчевій зоні" забороняється діяльність готелів, робота розважальних закладів у нічний час, планові госпіталізації, будуть закриті спортзали, дитячі оздоровчі табори, а також передбачені обмеження для масових заходів.

У "червоній зоні" забороняється робота громадського транспорту, відвідування освітніх закладів, торгових центрів, кафе і ресторанів.

З метою недопущення поширення на території України другої хвилі гострої респіраторної хвороби СОVID-19 вводиться обмеження в'їзду іноземців на територію держави з 00:00 год 28 серпня по 00:00 год 28 вересня.

З 00:00 28 серпня 2020 відновлюється робота контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію АР Крим та м.Севастополя та виїзду з неї.

Іноземці та особи без громадянства, прибуваючи на територію України через КПП в анексованому Криму і окупованому Донбасі, повинні мати страховий поліс, який покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19, і діє на термін перебування на території України (в тому числі, на тимчасово окупованих територіях).

Також всі категорії громадян, які прибувають з тимчасово окупованих територій повинні пройти самоізоляцію, дострокове припинення якої можливе в разі отримання негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР, проведений після виїзду з тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей і Криму.

Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним як мінімум протягом 10 днів; в лікарнях залишиться менше 50% пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, за добу МОЗ удев'ятеро збільшило кількість тестів на антитіла до коронавірусу.

Тим часом, у Києві шкільні класи поступово повертають з "дистанційки".

 

Більше новин про: Карантин Коронавірус Covid-19 ковід

Сьогодні 196-й день карантину, до його закінчення залишилося 39 днів
Офіційний курс валют в середу: долар продовжує зростати
Новини
В Україні 3,5 тисячі нових випадків коронавірусу і 63 смерті за добу 09:32
Здивований тим, що в Україні нікого не хвилює занепад підприємства, - китайський інвестор "Мотор Січі" 09:30
Футбол, Гент - Динамо: де і коли дивитися матч плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА 09:19
Затори в Києві. Карта: Google Maps
Київ паралізували ранкові затори. Які вулиці варто об'їхати 09:00 Карта
Українські лікарі показали, як коронавірус змінює легені інфікованих 08:30
більше новин
Замість рідної "Свободи" - чужа "Перемога"? Ігор Мірошниченко шукає будь-які варіанти залишитися в Київраді, - ЗМІ 12:47
Укрбуд міг добудувати свої об'єкти. Його просто випатрали, — Максим Микитась 17:23
В Україні вперше провели змагання зі збирання сміття 13:59
Справа VAB Банку - це фантазії, це повний абсурд, - Писарук 11:17
"Бурісма" програла суд та визнала, що давала хабар Байдену 12:45 Документ
більше новин
Українські лікарі показали, як коронавірус змінює легені інфікованих 08:30
Україна стала другою в Європі за смертністю від коронавірусу за добу 15:19
Киянам радять не виходити з дому через задимлення в місті. Як вберегти себе 12:27
В українському підручнику для початкових класів зазначено, що Київ був заснований в XIX столітті 19:01
Смертність від коронавірусу в Україні за добу зросла майже в 2,5 раза 09:48 Інфографіка
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok